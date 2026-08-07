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    ROUNDUP

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    Polizei durchkämmt Nordpiste am Leipziger Flughafen

    Für Sie zusammengefasst
    • Polizei durchsucht Nordpiste nach Drohnenvorfällen
    • Nordpiste wegen Suche gesperrt, Passagierverkehr läuft
    • Drohne mit Sprengvorrichtung auf Südpiste entschärft
    ROUNDUP - Polizei durchkämmt Nordpiste am Leipziger Flughafen
    Foto: Frank - stock.adobe.com

    LEIPZIG/HALLE (dpa-AFX) - Nach den Drohnenvorfällen am Flughafen Leipzig/Halle durchsucht eine Hundertschaft der Polizei das Gelände an der nördlichen Start- und Landebahn. Die Einsatzkräfte sind in einer Kette zu Fuß unterwegs, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur beobachtete.

    Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft bestätigte, dass auf dem Flughafen-Gelände Maßnahmen im Zusammenhang mit den Ermittlungen der Behörde stattfinden. Wonach konkret gesucht wird, blieb zunächst offen.

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    Wegen der Suchmaßnahmen ist die Nordpiste seit 10.00 Uhr gesperrt, wie ein Flughafensprecher mitteilte. Der Passagierflugverkehr ist nicht betroffen.

    Suche nach zweitem Flugobjekt am Donnerstag

    Bereits am Donnerstag war der Bereich durchsucht worden. Zuvor hatte das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen mitgeteilt, dass die Suche nach dem zweiten - noch unbekannten - Flugobjekt des Vorfalls fortgesetzt werden sollte.

    Auslöser der Ermittlungen war der Fund einer Drohne mit Sprengvorrichtung auf der südlichen Start- und Landebahn in der Nacht zum Mittwoch. Wenig später war ein zweites Flugobjekt mit einer Frachtmaschine zusammengestoßen, die wegen der Sperrung der Nordpiste nicht landen konnte und durchstarten musste. Nach der Umleitung nach Hannover wurden an der Maschine leichte Beschädigungen festgestellt.

    Sprengstoff-Drohne auf Südpiste entdeckt

    Die auf der Südpiste entdeckte Sprengstoff-Drohne befand sich nach Angaben aus Sicherheitskreisen nahe einer ukrainischen Transportmaschine vom Typ Antonow AN-124 Condor. Spezialisten der Bundespolizei entschärften die Sprengvorrichtung./djj/DP/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 54,84 auf Tradegate (07. August 2026, 13:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -5,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 66,46 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -18,74 %/+17,37 % bedeutet.





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