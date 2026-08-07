UBS stuft Ionos auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Dhruva Kusa Shah attestierte dem Webhoster am Donnerstag solide Quartalszahlen und eine stärkere Dynamik./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,90 % und einem Kurs von 31,70EUR auf Tradegate (07. August 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Dhruva Kusa Shah

Analysiertes Unternehmen: Ionos

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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