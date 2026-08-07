UBS stuft MUNICH RE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 515 Euro auf "Neutral" belassen. Angesichts bereits veröffentlichter Eckdaten stünden vor allem die Ergebnisse der Juli-Erneuerungsrunde im Fokus, schrieb Will Hardcastle am Freitag nach endgültigen Quartalszahlen. Sie seien schwächer gewesen als er erwartet habe./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 515,2EUR auf Tradegate (07. August 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Will Hardcastle

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 515

Kursziel alt: 515

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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