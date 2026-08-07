JEFFERIES stuft Airbus auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Hold" belassen. Die Flugzeugauslieferungen im Juli seien im Vorjahresvergleich stabil gewesen, hätten aber ihre Erwartung um drei Maschinen verfehlt, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Im zweiten Halbjahr reiche allerdings ein Wachstum von nur 8 Prozent, um die Jahresziele zu erreichen./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 215,3EUR auf Tradegate (07. August 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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