JEFFERIES stuft Daimler Truck auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Neu sei der maue Auftragseingang, schrieb Michael Aspinall am Freitag nach endgültigen Quartalszahlen des Lkw-Herstellers. Der Ausblick auf das dritte Quartal sei schwer einzuschätzen, weil nicht klar so, ob bereits alle Zollrückerstattungen hier verbucht würden./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,93 % und einem Kurs von 46,72EUR auf Tradegate (07. August 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Aspinall
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 54
Kursziel alt: 54
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Aspinall
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 54
Kursziel alt: 54
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