JEFFERIES stuft Daimler Truck auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Neu sei der maue Auftragseingang, schrieb Michael Aspinall am Freitag nach endgültigen Quartalszahlen des Lkw-Herstellers. Der Ausblick auf das dritte Quartal sei schwer einzuschätzen, weil nicht klar so, ob bereits alle Zollrückerstattungen hier verbucht würden./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,93 % und einem Kurs von 46,72EUR auf Tradegate (07. August 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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