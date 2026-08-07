DZ BANK stuft Kontron auf 'Kaufen'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Kontron bei einem unveränderten fairen Aktienwert von 31 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Belastungen nähmen ab, die Marge bessere sich und die Bewertung bleibe attraktiv, schrieb Armin Kremser am Freitag in seinem Resümee zum Quartalsbericht des Hightech-Unternehmens./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 21,74EUR auf Tradegate (07. August 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Armin Kremser
Analysiertes Unternehmen: Kontron
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Armin Kremser
Analysiertes Unternehmen: Kontron
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte