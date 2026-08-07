DZ BANK stuft Kontron auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Kontron bei einem unveränderten fairen Aktienwert von 31 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Belastungen nähmen ab, die Marge bessere sich und die Bewertung bleibe attraktiv, schrieb Armin Kremser am Freitag in seinem Resümee zum Quartalsbericht des Hightech-Unternehmens./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 21,74EUR auf Tradegate (07. August 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Armin Kremser

Analysiertes Unternehmen: Kontron

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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