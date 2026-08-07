DZ BANK stuft MERCK KGAA auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Merck KGaA von 153 auf 178 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler attestierte den Darmstädtern am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts eine starke operative Wachstumsdynamik und eine zielgerichtete Expansionsstrategie./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 145,5EUR auf Tradegate (07. August 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 151,20 € , was eine Steigerung von +5,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer