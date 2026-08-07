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    Thyssenkrupp-Werkstoffsparte 'TK Accelis' wird selbstständig

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktionäre stimmen TK Accelis fast einstimmig zu
    • TK Accelis soll eigenständig an die Börse gehen
    • Thyssenkrupp bleibt mit 51 Prozent Mehrheitseigner
    Thyssenkrupp-Werkstoffsparte 'TK Accelis' wird selbstständig
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ESSEN (dpa-AFX) - Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung der Thyssenkrupp AG haben Aktionärsvertreter der geplanten Verselbstständigung der Werkstoffsparte TK Accelis mit anschließender Börsennotierung zugestimmt. "Es ist der richtige, konsequente nächste Schritt in der Neuaufstellung des Thyssenkrupp-Konzerns", sagte Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.

    Eine unmittelbare Beteiligung der bisherigen Thyssenkrupp-Aktionäre sei aktionärsfreundlich und eröffne die Chance auf eine eigenständige Be- und Verwertung der Aktie. Das Geschäft von TK Accelis sei solide und robust, so Tüngler. "Das ist der richtige Weg", sagte auch Daniel Voss von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Die Hauptversammlung stimmte den Plänen am Ende mit 99,99 Prozent der Stimmen zu.

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    Philipp Weinmann von der Fondsgesellschaft DWS nannte die Logik der Verselbstständigung "nachvollziehbar", bemängelte jedoch einen zu großen Einfluss der Konzernmutter auf Aufsichtsräte der neuen Gesellschaft. "Das für die Bereitstellung und Überwachung der Geschäftsführung maßgebliche Kontrollorgan bleibt vollständig oder zumindest weit überwiegend durch die Konzernmutter geprägt." Von einer überzeugenden Verselbstständigung könne unter diesen Voraussetzungen kaum die Rede sein, sagte er.

    Konzernchef López: Nächster Schritt auf Weg zu Finanzholding

    Thyssenkrupp-Chef Miguel López hatte zuvor in seiner Rede die Vorteile der Verselbstständigung betont. "Als eigenständiges Unternehmen kann TK Accelis schneller investieren, Marktchancen entschlossener verfolgen und seine Wachstumsstrategie aus eigener Kraft umsetzen", sagte López. Er verwies auch auf die Bedeutung der Eigenständigkeit für den Gesamtkonzern. Die Verselbstständigung sei der nächste Schritt der Thyssenkrupp AG auf dem "Weg zu einer attraktiven Finanzholding mit starken, eigenständigen Unternehmen unter einem gemeinsamen Dach".

    Thyssenkrupp ist in fünf Segmenten tätig, die schrittweise verselbstständigt werden sollen: Marineschiffbau, Werkstoffe, Stahl, Autoteile und grüne Technologien. Die Thyssenkrupp AG wird dabei in eine Finanzholding umgebaut. Grundsätzlich soll die AG Mehrheitsbeteiligungen an den verselbstständigten Unternehmen halten. In der Stahlsparte hält das Unternehmen auch eine Minderheitsbeteiligung für möglich. Die Marinesparte TKMS brachte Thyssenkrupp bereits im vergangenen Herbst an die Börse. TK Accelis ist jetzt die nächste Sparte.

    TK Accelis beschäftigt rund 15.300 Menschen

    Der Traditionskonzern beschäftigte Ende März weltweit knapp 91.000 Menschen. Im Geschäftsjahr 24/25 (zum 30.9.) erwirtschaftete die Sparte, die bis Juni unter der Bezeichnung "Materials Services" geführt wurde, einen Umsatz von 11,4 Milliarden Euro. Die Sparte beschäftigte weltweit Ende März gut 15.300 Menschen. TK Accelis handelt weltweit mit Werkstoffen, die auf Wunsch auch vorbearbeitet werden. Das Unternehmen ist auch als Dienstleister für Lieferkettenmanagement aktiv. Laut Thyssenkrupp ist das Unternehmen in Europa führend, in den USA sei man drittgrößter Anbieter.

    Die Thyssenkrupp-Aktionäre sollen für jeweils 20 Thyssenkrupp-Aktien einen Anteilsschein an TK Accelis erhalten. Die Thyssenkrupp AG bleibt über eine neue Holding-Gesellschaft Mehrheitsgesellschafterin mit einem Anteil von 51 Prozent. Thyssenkrupp rechnet damit, dass die neue Gesellschaft Ende Oktober in die Handelsregister eingetragen wird. Direkt danach soll die Aktie des mit vollem Namen TK Accelis Group AG & Co. KGaA genannten Unternehmens an der Börse notiert werden./tob/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 12,65 auf Tradegate (07. August 2026, 13:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +14,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,59 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -13,64 %/+25,00 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die mögliche positive Kursentwicklung der ThyssenKrupp-Aktie durch die geplante Abspaltung von TK Accelis, weitere Verkäufe und TKMS-Aufträge. Optimisten sehen eine Unterbewertung gegenüber dem Unternehmenswert, Kursziele von 15–17 Euro und einen charttechnischen Ausbruch über 12,50–12,60 Euro. Skeptiker verweisen auf die schwache Langfristbilanz, strukturelle Probleme der Stahlsparte und hohe Risiken bei der Umsetzung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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