BERENBERG stuft RATIONAL AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 835 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Fraser Donlon attestierte dem Großküchenausrüster am Donnerstag solide Quartalszahlen im Rahmen der Erwartungen. Rational habe allerdings auch von Zollrückerstattungen profitiert, schrieb er./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 668EUR auf Tradegate (07. August 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Fraser Donlon

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 835

Kursziel alt: 835

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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