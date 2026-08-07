Eutelsat Communications Aktie mit heftigem Kursrutsch - -7,72 % - 07.08.2026

Die Eutelsat Communications Aktie ist bisher um -7,72 % auf 1,9655€ gefallen. Das sind -0,1645 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Eutelsat Communications Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,71 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,9655€, mit einem Minus von -7,72 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Eutelsat Communications, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -34,94 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um -4,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,51 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Eutelsat Communications um +26,91 % gewonnen.

Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,76 % 1 Monat -23,51 % 3 Monate -34,94 % 1 Jahr -35,91 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 07.08.2026, 13:37 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die desaströse Kursentwicklung und die Unsicherheit über Eutelsats Indiengeschäft. Kritisiert werden die schwache Kommunikation, fehlende Aussagen zu Zeitplan, Umfang und Ertrag sowie die Rolle des Managements. Vorbereitete Bodenstationen könnten bedeuten, dass Kosten bereits anfallen. Einige sehen bei rund 1,80 Euro eine Nachkaufchance und hoffen auf einen Turnaround; ab 2028/29 wird mit deutlich steigender Ertragskraft gerechnet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,33 Mrd. € wert.

Regulatory News: The Board of Directors of Eutelsat Communications (ISIN: FR0010221234 - Euronext Paris / London Stock Exchange: ETL), chaired by Éric Labaye, reviewed the financial results for the year ended 30 June 2026. Key Financial Data FY …

Eutelsat Communications Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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