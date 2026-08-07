Rocket Lab Corporation Aktie mit starker Tagesperformance - 07.08.2026

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Rocket Lab Corporation Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -7,36 % verkraften.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Rocket Lab Corporation. Mit einer Performance von +4,11 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rocket Lab Corporation Aktie. Nach einem Plus von +1,23 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 68,40€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +19,20 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,31 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rocket Lab Corporation +8,46 % gewonnen.

Rocket Lab Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +19,20 % 1 Monat -16,31 % 3 Monate -7,36 % 1 Jahr +75,53 %

Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

Stand: 07.08.2026, 13:38 Uhr

Es gibt 579 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,65 Mrd. € wert.

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Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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