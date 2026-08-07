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    Kurze Pause vor der nächsten Hitze - 36 Grad am Wochenende

    Für Sie zusammengefasst
    • Samstag steigen die Temperaturen auf bis zu 33 Grad
    • Sonntag wird es verbreitet heiß mit bis zu 36 Grad
    • Im Süden bleibt es heiß, das Gewitterrisiko steigt
    Kurze Pause vor der nächsten Hitze - 36 Grad am Wochenende
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    OFFENBACH (dpa-AFX) - Noch ein Mal durchlüften, dann wird es wieder heiß: Zum Start des Wochenendes werden am Samstag "in weiten Teilen von Südwest- und Süddeutschland" Temperaturen zwischen 30 und 33 Grad erwartet. Auch sonst steigend die Temperaturen auf 25 bis 29 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Nur ganz im Norden bleibe es unter 25 Grad.

    Zurzeit sorge die trockene Luft noch dafür, dass es in der Nacht deutlich besser abkühlen könne, hieß es. "In der Nacht zum Samstag bzw. am Samstagmorgen sollte dieser Umstand also dazu genutzt werden, die Wohnung oder das Haus ordentlich durchzulüften. Denn, so viel sei bereits gesagt, bei diesem Temperaturniveau bleibt es nicht lange", schreibt der Wetterdienst.

    Bis zu 36 Grad am Sonntag

    Am Sonntag werde es dann wieder verbreitet heiß mit Höchstwerten zwischen 30 und 36 Grad. Nur im äußersten Norden bleiben die Temperaturen demnach unter 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

    "Zum Start in die neue Woche kann im äußersten Norden tatsächlich auf ein bisschen Regen gehofft werden, dort verbleiben die Temperaturen dann auch unter der 25-Grad-Marke", hieß es. "Weiter südlich bis zur Mittelgebirgsschwelle reicht es noch für einen Sommertag zwischen 25 und 30 Grad, auch wenn zeitweise Wolkenfelder über den Himmel ziehen."

    Ansonsten werde es bei viel Sonnenschein erneut heiß - mit Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad. "Dabei nimmt allerdings das Schauer- und Gewitterrisiko wieder zu", hieß es./wem/DP/mis







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