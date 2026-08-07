Kurze Pause vor der nächsten Hitze - 36 Grad am Wochenende

OFFENBACH (dpa-AFX) - Noch ein Mal durchlüften, dann wird es wieder heiß: Zum Start des Wochenendes werden am Samstag "in weiten Teilen von Südwest- und Süddeutschland" Temperaturen zwischen 30 und 33 Grad erwartet. Auch sonst steigend die Temperaturen auf 25 bis 29 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Nur ganz im Norden bleibe es unter 25 Grad.

Zurzeit sorge die trockene Luft noch dafür, dass es in der Nacht deutlich besser abkühlen könne, hieß es. "In der Nacht zum Samstag bzw. am Samstagmorgen sollte dieser Umstand also dazu genutzt werden, die Wohnung oder das Haus ordentlich durchzulüften. Denn, so viel sei bereits gesagt, bei diesem Temperaturniveau bleibt es nicht lange", schreibt der Wetterdienst.