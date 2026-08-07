Börsen Update Europa - 07.08. - FTSE Athex 20 stark +1,76 %

Der MDAX steht bei 32.508,50 PKT und gewinnt bisher +0,16 %. Top-Werte: SUESS MicroTec +5,94 %, IONOS Group +4,86 %, Nemetschek +4,76 % Flop-Werte: Aurubis -5,49 %, Lanxess -4,83 %, Schaeffler -3,34 %

Der DAX steht aktuell (13:59:38) bei 26.353,70 PKT und steigt um +0,69 %. Top-Werte: Scout24 +3,89 %, Infineon Technologies +3,86 %, Commerzbank +2,50 % Flop-Werte: Daimler Truck Holding -3,16 %, Münchener Rück -1,70 %, Zalando -1,35 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.068,90 PKT und steigt um +1,44 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +5,94 %, IONOS Group +4,86 %, Nemetschek +4,76 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -0,86 %, SMA Solar Technology -0,59 %, Nordex -0,58 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.540,63 PKT und steigt um +0,62 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +3,86 %, Prosus Registered (N) +2,52 %, Siemens +2,07 %

Flop-Werte: Koninklijke Ahold Delhaize -1,75 %, Münchener Rück -1,70 %, ENI -0,99 %

Der ATX bewegt sich bei 6.724,40 PKT und fällt um -0,68 %.

Top-Werte: Palfinger +1,23 %, PORR +1,05 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,72 %

Flop-Werte: Oesterreichische Post -4,09 %, Lenzing -1,76 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,73 %

Der SMI steht bei 14.609,96 PKT und gewinnt bisher +0,56 %.

Top-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert +3,00 %, Lonza Group +2,18 %, Sika +2,07 %

Flop-Werte: Amrize -9,76 %, Swisscom -2,30 %, Holcim -2,20 %

Der CAC 40 steht bei 8.732,76 PKT und gewinnt bisher +0,19 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +2,93 %, Pernod Ricard +1,92 %, Dassault Systemes +1,66 %

Flop-Werte: Stellantis -2,13 %, Eiffage -1,20 %, Bouygues -0,99 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.655,00 PKT und gewinnt bisher +1,76 %.

Top-Werte: Coca-Cola HBC +1,31 %, Public Power +0,87 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,77 %

Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -2,07 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,88 %, Jumbo -1,26 %