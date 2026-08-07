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    Besonders beachtet!

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    Newmont Corporation Aktie bestätigt den positiven Trend - 07.08.2026

    Am 07.08.2026 ist die Newmont Corporation Aktie, bisher, um +4,64 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Newmont Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - Newmont Corporation Aktie bestätigt den positiven Trend - 07.08.2026
    Foto: Newmont Corporation

    Newmont Corporation ist einer der weltweit größten Goldproduzenten, zudem Silber, Kupfer, Zink, Blei. Kerngeschäft: Exploration, Förderung und Verarbeitung von Edel- und Industriemetallen, Fokus auf politisch relativ stabilen Regionen (u.a. Nordamerika, Australien). Wichtige Konkurrenten: Barrick Gold, Agnico Eagle, AngloGold Ashanti. Stärken: Größen- und Kostenvorteile, diversifiziertes Minenportfolio, Investment-Grade-Bilanz.

    Newmont Corporation aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 07.08.2026

    Die Newmont Corporation Aktie notiert aktuell bei 95,24 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,64 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,22  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,66 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Newmont Corporation Aktie. Nach einem Plus von +0,66 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 95,24. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Newmont Corporation Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -6,44 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die Newmont Corporation Aktie damit um +15,55 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,17 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Newmont Corporation um +8,11 % gewonnen.

    Während Newmont Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,18 %.

    Newmont Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,55 %
    1 Monat +14,17 %
    3 Monate -6,44 %
    1 Jahr +57,06 %
    Stand: 07.08.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Newmont Corporation Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Newmont Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 100,22 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Agnico Eagle Mines und Co.

    Agnico Eagle Mines, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,22 %.

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    Ob die Newmont Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Newmont Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Newmont Corporation

    +6,87 %
    +18,22 %
    +17,10 %
    -6,44 %
    +58,85 %
    +149,22 %
    +83,08 %
    +131,87 %
    +246,79 %
    ISIN:US6516391066WKN:853823
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