Bitcoin vor dem Wochenende im Plus: BTC steigt auf fast 65.000 USD - 07.08.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +1,10 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 65.164,11USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,64 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,12 %, Solana SOL/USD änderte sich um +1,30 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +2,83 %, ETH/USD um +3,20 %, SOL/USD um +1,63 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -3,02 %.

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