DZ BANK stuft Scout24 auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Scout24 von 95 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Halbjahr dokumentiere ein starkes Wachstum und Fortschritte bei der KI-Monetarisierung, schrieb Karsten Oblinger am Freitag in seinem Resümee zum Zwischenbericht des Immobilienportal-Betreibers./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,82 % und einem Kurs von 74,75EUR auf Tradegate (07. August 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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