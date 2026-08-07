Pferdewetten.de AG: Sondereffekte belasten EBITDA 2025 massiv
2025 steht pferdewetten.de vor tiefgreifenden Einschnitten: Einmalige Sondereffekte drücken das EBITDA deutlich ins Minus, bevor 2026 die Trendwende im operativen Geschäft erwartet wird.
Foto: Rawf8 - stock.adobe.com
- Die pferdewetten.de AG erwartet für 2025 einmalige Sondereffekte von insgesamt rund 4,3 Mio. Euro, die das EBITDA deutlich belasten werden.
- Vorgesehen sind unter anderem Wertberichtigungen auf Forderungen von bis zu 0,9 Mio. Euro sowie die direkte Verbuchung bislang aktivierter Akquisitionskosten von bis zu 0,2 Mio. Euro.
- Weitere Belastungen umfassen ein potenzielles Haftungsrisiko aus einer Akquisition von bis zu 1,1 Mio. Euro, Restrukturierungskosten von gut 0,4 Mio. Euro und IT-bezogene Anpassungen von rund 1,3 Mio. Euro.
- Die bisher leicht positive EBITDA-Prognose für 2025 von gut 0,7 Mio. Euro wird voraussichtlich verfehlt; stattdessen erwartet der Vorstand ein negatives EBITDA zwischen 3,5 und 3,8 Mio. Euro.
- Die Restrukturierung zweier Wandelanleihen und die Senkung des Zinssatzes von 7,5 % auf 2,5 % führen 2025 zu einem einmaligen positiven Finanzergebnis-Effekt von etwa 3,4 Mio. Euro.
- Das operative Geschäft entwickelt sich 2026 positiv: Für das erste Halbjahr erwartet der Vorstand ein ungeprüftes operatives EBITDA von rund 3 Mio. Euro.
Der Kurs von Pferdewetten.de lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,68 % im
Minus.
-2,88 %
+10,53 %
-9,48 %
-27,08 %
-32,69 %
-80,73 %
-88,26 %
-73,75 %
-22,31 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte