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    Pferdewetten.de AG: Sondereffekte belasten EBITDA 2025 massiv

    2025 steht pferdewetten.de vor tiefgreifenden Einschnitten: Einmalige Sondereffekte drücken das EBITDA deutlich ins Minus, bevor 2026 die Trendwende im operativen Geschäft erwartet wird.

    Pferdewetten.de AG: Sondereffekte belasten EBITDA 2025 massiv
    Foto: Rawf8 - stock.adobe.com
    • Die pferdewetten.de AG erwartet für 2025 einmalige Sondereffekte von insgesamt rund 4,3 Mio. Euro, die das EBITDA deutlich belasten werden.
    • Vorgesehen sind unter anderem Wertberichtigungen auf Forderungen von bis zu 0,9 Mio. Euro sowie die direkte Verbuchung bislang aktivierter Akquisitionskosten von bis zu 0,2 Mio. Euro.
    • Weitere Belastungen umfassen ein potenzielles Haftungsrisiko aus einer Akquisition von bis zu 1,1 Mio. Euro, Restrukturierungskosten von gut 0,4 Mio. Euro und IT-bezogene Anpassungen von rund 1,3 Mio. Euro.
    • Die bisher leicht positive EBITDA-Prognose für 2025 von gut 0,7 Mio. Euro wird voraussichtlich verfehlt; stattdessen erwartet der Vorstand ein negatives EBITDA zwischen 3,5 und 3,8 Mio. Euro.
    • Die Restrukturierung zweier Wandelanleihen und die Senkung des Zinssatzes von 7,5 % auf 2,5 % führen 2025 zu einem einmaligen positiven Finanzergebnis-Effekt von etwa 3,4 Mio. Euro.
    • Das operative Geschäft entwickelt sich 2026 positiv: Für das erste Halbjahr erwartet der Vorstand ein ungeprüftes operatives EBITDA von rund 3 Mio. Euro.

    Der Kurs von Pferdewetten.de lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,68 % im Minus.


    Pferdewetten.de

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    ISIN:DE000A2YN777WKN:A2YN77
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