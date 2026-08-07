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    Hybridtraktor Zoomlion DV3504 in zwei Kategorien für den TOTY 2027 nominiert - ein Durchbruch für chinesische Hochleistungs-Landmaschinen

    Hybridtraktor Zoomlion DV3504 in zwei Kategorien für den TOTY 2027 nominiert - ein Durchbruch für chinesische Hochleistungs-Landmaschinen

    NEAPEL, Italien, 7. August 2026 /PRNewswire/ -- Der Hybrid-Traktor DV3504 von Zoomlion wurde in zwei Kategorien der renommierten Auszeichnungen Tractor of the Year 2027 (TOTY 2027) nominiert: HighPower (300 hp und mehr) und Sustainable.

    Der 1998 ins Leben gerufene und von der italienischen Landmaschinenzeitschrift „Trattori" eigenständig organisierte TOTY-Preis ist eine der renommiertesten Fachauszeichnungen in der weltweiten Landmaschinenbranche. An der Ausgabe 2027 nahmen 23 Traktoren von 18 weltweiten Marken teil; die Bewertungen wurden von einer internationalen Jury aus 26 unabhängigen Landmaschinenjournalisten aus 25 Ländern vorgenommen.

    Die Nominierung in zwei Kategorien stellt einen Meilenstein für die chinesische Landmaschinenindustrie dar. Der DV3504 ist der erste chinesische Hochleistungstraktor, der seit der Einführung der Auszeichnung in die engere Wahl für den Tractor of the Year (TOTY) gelangt ist, und schließt damit eine langjährige Lücke für chinesische Schwerlasttraktoren bei diesem weltweit bedeutenden Wettbewerb. Er ist zudem die erste chinesische Hochleistungs-Landwirtschaftsmaschine, die von einer internationalen unabhängigen Jury für ihre innovative Hybrid- und CO₂-arme Technologielösung ausgezeichnet wurde.

    Der DV3504 wurde entwickelt, um den Anforderungen großflächiger landwirtschaftlicher Betriebe gerecht zu werden. Er leistet 350 hp und ist mit dem von Zoomlion selbst entwickelten dezentralen intelligenten Elektroantriebssystem MiDD (Meshed intelligent Direct Drive) ausgestattet. Basierend auf einer Architektur mit Direktantrieb über mehrere Motoren versorgt das System die Fahr-, Zapfwellen- und Hydraulikfunktionen des Traktors unabhängig voneinander mit Energie. Dies ermöglicht ein modulares stufenloses Getriebe und reduziert gleichzeitig die Anzahl der mechanischen Getriebekomponenten um etwa 70 %.

    Im Gegensatz zu rein elektrischen Lösungen, die bei schweren landwirtschaftlichen Anwendungen noch immer mit Herausforderungen hinsichtlich der Ausdauer und des kontinuierlichen Hochlastbetriebs konfrontiert sind, bietet die Hybridtechnologie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen großer Reichweite, hoher Leistung und Energieeffizienz. Der DV3504 spiegelt Zoomlions strategischen Fokus auf Hybridantriebe und intelligente Technologien für hochwertige Landmaschinen wider.

    Durch die Nutzung der im Baumaschinengeschäft gesammelten technologischen Kompetenzen – darunter neue Energiesysteme, intelligente Steuerung und fortschrittliche Fertigung – treibt Zoomlion die Transformation der Landtechnik hin zu höherer Leistung und Nachhaltigkeit voran.

    Nach seiner Premiere auf der AGRITECHNICA 2025 in Hannover hat Zoomlion einen bedeutenden Schritt bei seiner globalen Expansion im Bereich Landmaschinen erzielt – innerhalb eines Jahres hat sich das Unternehmen von einem internationalen Aussteller zu einem Kandidaten in der engeren Auswahl für einen weltweit führenden Branchenpreis entwickelt.

    Die Initiative zielt darauf ab, bis 2030 weltweit 5 GW an grüner KI-Rechenkapazität in Wüsten- und Trockengebieten aufzubauen.

     

     

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