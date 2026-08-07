JEFFERIES stuft SGL Carbon auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SGL Carbon von 5,00 auf 4,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Henrik Paganetty passte seine Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht an und sieht eine sich langsam bessernde Berechenbarkeit des Geschäftsverlaufs. Der Experte ist allerdings etwas konservativer hinsichtlich der langfristigen Margen./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 4,26EUR auf Tradegate (07. August 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: SGL Carbon

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4,80

Kursziel alt: 5,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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