USA
Beschäftigung sinkt unerwartet
Für Sie zusammengefasst
- US-Beschäftigung sinkt im Juli unerwartet deutlich
- Außerhalb der Landwirtschaft fallen 23.000 Stellen
- Vormonatszahlen werden um 103.000 Stellen gesenkt
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im Juli unerwartet gesunken. Außerhalb der Landwirtschaft fiel sie um 23.000, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit 80.000 zusätzlichen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 103.000 Stellen nach unten revidiert./jsl/jkr/mis
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