USA
Arbeitslosigkeit sinkt unerwartet etwas
Für Sie zusammengefasst
- US-Arbeitslosenquote sinkt im Juli auf 4,1 Prozent
- Arbeitslosigkeit fällt überraschend um 0,1 Punkte
- Volkswirte erwarteten unveränderte 4,2 Prozent
Foto: Siarhei - 356130783
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Juli überraschend etwas gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,1 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen unveränderten Wert von 4,2 Prozent erwartet./jkr/jsl/nas
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