DZ BANK stuft Renk auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Renk mit einem fairen Aktienwert von 64 Euro auf "Kaufen" belassen. Ein dynamischer Auftragseingang habe die Berechenbarkeit und das künftige Wachstum des Rüstungsunternehmens gestärkt, schrieb Holger Schmidt am Freitag in seiner Nachbetrachtung zum Quartalsbericht./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 52,13EUR auf Tradegate (07. August 2026, 14:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Holger Schmidt
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Holger Schmidt
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
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