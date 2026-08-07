DZ BANK stuft Renk auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Renk mit einem fairen Aktienwert von 64 Euro auf "Kaufen" belassen. Ein dynamischer Auftragseingang habe die Berechenbarkeit und das künftige Wachstum des Rüstungsunternehmens gestärkt, schrieb Holger Schmidt am Freitag in seiner Nachbetrachtung zum Quartalsbericht./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 52,13EUR auf Tradegate (07. August 2026, 14:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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