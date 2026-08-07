BARCLAYS stuft Ahold Delhaize auf 'hold'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 38 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das zweite Quartal des Handelskonzerns sei ordentlich gewesen, schrieb Matthew Clements am Donnerstag. Das US-Geschäft inspiriere allerdings kaum./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 33,40EUR auf Tradegate (07. August 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Matthew Clements
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Matthew Clements
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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