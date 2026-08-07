BARCLAYS stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 38 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das zweite Quartal des Handelskonzerns sei ordentlich gewesen, schrieb Matthew Clements am Donnerstag. Das US-Geschäft inspiriere allerdings kaum./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 33,40EUR auf Tradegate (07. August 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Matthew Clements

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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