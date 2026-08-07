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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 07.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Infineon Technologies Aktie bisher um +5,42 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 07.08.2026
    Foto: GUEVEN PURTUL - stock.adobe.com

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.08.2026

    Die Infineon Technologies Aktie konnte bisher um +5,42 % auf 63,16 zulegen. Das sind +3,25  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Infineon Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,75 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 63,16, mit einem Plus von +5,42 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Infineon Technologies Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -0,26 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Infineon Technologies +61,14 % gewonnen.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,26 %
    1 Monat -18,92 %
    3 Monate +2,03 %
    1 Jahr +75,85 %
    Stand: 07.08.2026, 14:49 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von über 4 % trotz Rekordumsatzes und positiver Zukunftsaussichten. Diskutiert werden verfehlte Kennzahlen, charttechnische Hürden um 70 Euro sowie kurzfristige Kursziele von 65 bis 66 Euro. Positiv bewertet werden der angehobene Umsatz- und Free-Cashflow-Ausblick sowie milliardenschwere KI-Kundenverträge. Zugleich gilt Infineon gegenüber US-Chipwerten als relativ schwach.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Zur Infineon Technologies Diskussion

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 81,88 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 07.08. - FTSE Athex 20 stark +1,76 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Starke Zahlen treffen auf schwachen Chart


    Die Infineon-Aktie bleibt trotz einer ersten Stabilisierung nach den jüngsten Kursverlusten in ihrem übergeordneten Abwärtstrend gefangen. Mit aktuell 62,14 € hält sich der DAX-Titel zwar noch oberhalb der wichtigen Unterstützung bei 60,77 €, doch die fallende Abwärtstrendlinie und mehrere Widerstände liegen unmittelbar voraus. Damit dürfte insbesondere die Verteidigung der Marke um 60 € über den […] The post Infineon-Aktie: Starke Zahlen treffen auf schwachen Chart first appeared on sharedeals.de.

    GOLDMAN SACHS stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'


    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 88 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine beschleunigte KI-Nachfrage und verbesserte Endmärkte sorgten auf breiter Basis für Erholung, schrieb Alexander …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Infineon Technologies

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,27 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +4,14 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,99 %. ON Semiconductor legt um +1,31 % zu NIO notiert im Plus, mit +1,25 %.

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    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    +3,66 %
    -0,26 %
    -18,92 %
    +2,03 %
    +75,85 %
    +77,80 %
    +71,99 %
    +319,28 %
    -11,83 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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