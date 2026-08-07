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    Besonders beachtet!

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    Commerzbank Aktie steigt um +2,25 % - 07.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Commerzbank Aktie bisher um +2,25 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.

    Besonders beachtet! - Commerzbank Aktie steigt um +2,25 % - 07.08.2026
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

    Commerzbank aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 07.08.2026

    Die Commerzbank Aktie notiert aktuell bei 39,48 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,25 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,87  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Commerzbank Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,48 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 39,48, mit einem Plus von +2,25 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +4,08 % bei Commerzbank.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,05 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,32 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Commerzbank auf +7,54 %.

    Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,05 %
    1 Monat +1,32 %
    3 Monate +4,08 %
    1 Jahr +20,27 %
    Stand: 07.08.2026, 14:49 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die soliden Halbjahreszahlen der Commerzbank: Nettogewinn und Erträge übertrafen den Konsens, der Zinsüberschuss blieb trotz sinkender Zinsen stabil, Provisionen und operative Effizienz verbesserten sich. Die Bewertung wird durch eine geplante Kapitalrückgabe von rund 3,2 Mrd. Euro gestützt, zugleich gilt die unveränderte Jahresprognose als enttäuschend. Kursseitig wird eine Stabilisierung um 40 Euro erwartet; über 40 bis 45 Euro seien vor allem bei einem höheren UniCredit-Angebot möglich.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

    Zur Commerzbank Diskussion

    Informationen zur Commerzbank Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,65 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 07.08. - FTSE Athex 20 stark +1,76 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft COMMERZBANK AG auf 'Buy'


    Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen solide getoppt, der Geschäftsmix hätte allerdings besser sein können, schrieb Benjamin Goy in seinem …

    Kommt jetzt der Übernahme-Endspurt!?


    Die Commerzbank-Aktie notiert mit rund 39 € weiterhin knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Dabei rücken die überraschend starken Quartalszahlen bereits wieder in den Hintergrund. Entscheidend ist der Übernahmekampf mit UniCredit – und hier vollzieht Vorstandschefin Bettina Orlopp eine bemerkenswerte Kehrtwende. Orlopp ändert ihren Kurs Noch vor wenigen Monaten hatte die Commerzbank das Vorgehen der italienischen Großbank […] The post Commerzbank-Aktie: Kommt jetzt der Übernahme-Endspurt!? first appeared on sharedeals.de.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), Banco Santander und Co.

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,41 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +1,49 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +1,76 %. ING Group verliert -0,36 % UniCredit notiert im Plus, mit +0,70 %.

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    Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Commerzbank

    +1,37 %
    +3,05 %
    +1,32 %
    +4,08 %
    +20,27 %
    +260,99 %
    +616,68 %
    +609,15 %
    -57,49 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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