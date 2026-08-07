LPKF Laser & Electronics Aktie steigt um +3,30 % - 07.08.2026

Mit einer Performance von +3,30 % konnte die LPKF Laser & Electronics Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,66 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der LPKF Laser & Electronics Aktie. Nach einem Plus von +0,66 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 15,650€, mit einem Plus von +3,30 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die LPKF Laser & Electronics Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -35,92 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,57 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die LPKF Laser & Electronics um +170,39 % gewonnen.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,81 % 1 Monat -20,57 % 3 Monate -35,92 % 1 Jahr +85,30 %

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 07.08.2026, 14:49 Uhr

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 378,47 Mio. € wert.

In dieser Episode sprechen Volker Glaser und Lukas Spang über die spannendsten Entwicklungen der vergangenen Börsenwochen – von Übernahmen im deutschen IT-Sektor über starke Kursbewegungen bei Nebenwerten bis hin zu Chancen und Risiken rund um KI, Rüstung, Halbleiter und Energie.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,06 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +4,20 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +1,67 %.

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Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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