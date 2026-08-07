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    ROUNDUP

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    Generali verdient mehr als gedacht - Aktie legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Generali steigert Gewinn um knapp 15 Prozent
    • Generali kündigt Rückkauf für 500 Millionen Euro an
    • Prämien und Überschuss wachsen im ersten Halbjahr
    ROUNDUP - Generali verdient mehr als gedacht - Aktie legt zu
    Foto: jjfarq - stock.adobe.com

    TRIEST (dpa-AFX) - Der italienische Versicherer Generali hat seinen Gewinn im zweiten Quartal dank guter Geschäfte in allen Segmenten deutlich gesteigert. Der operative Gewinn wuchs um knapp 15 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro und damit stärker als von Analysten im Schnitt erwartet. Konzernchef Philippe Donnet sieht den Konzern damit auf Kurs zu seinem mittelfristigen Gewinnziel und kündigte einen Aktienrückkauf über bis zu 500 Millionen Euro an.

    An der Börse wurden die Neuigkeiten vom Donnerstagabend am Freitag positiv aufgenommen: Um die Mittagszeit lag die Generali-Aktie in Mailand mit rund einem Prozent im Plus. Seit dem Jahreswechsel hat sie damit mehr als ein Viertel an Wert gewonnen.

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    Analysten zeigten sich von den Quartalszahlen positiv überrascht. Generali habe die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Branchenexperte Farooq Hanif von der US-Bank JPMorgan. Er hob das starke Wachstum beim Neugeschäft in der Lebensversicherung sowie die anhaltend positive Preisentwicklung in der Schaden- und Unfallversicherung hervor.

    Im ersten Halbjahr kletterten Generalis Prämieneinnahmen um sechs Prozent auf 53,4 Milliarden Euro nach oben, wie der Konzern nach Börsenschluss am Donnerstag in Triest mitgeteilt hatte. Das operative Ergebnis wuchs um elf Prozent auf etwas mehr als 4,5 Milliarden Euro. Der Überschuss sprang um 18 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro nach oben.

    Die jüngsten Waldbrände in Südeuropa kosteten den Konzern laut Finanzchef Cristiano Borean im Juli weniger als 100 Millionen Euro. Davon entfielen etwa 40 Millionen auf Frankreich. Insgesamt habe Generali im abgelaufenen Monat Naturkatastrophenschäden in Höhe von etwa 300 Millionen Euro verbucht, sagte er im Gespräch mit Journalisten./stw/men

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    Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 45,35 auf Tradegate (07. August 2026, 14:46 Uhr) gehandelt.

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    Die Marktkapitalisierung von Assicurazioni Generali bezifferte sich zuletzt auf 68,64 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -37,40 %/+63,20 % bedeutet.







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