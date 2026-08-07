BARCLAYS stuft DIAGEO auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2330 auf 2230 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Spirituosenkonzern destilliere sich zum disziplinierteren Unternehmen, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstag nach dem Kapitalmarkttag. Die Erholung in Nordamerika brauche aber Zeit./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 22:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 22:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,13 % und einem Kurs von 21,21EUR auf Tradegate (07. August 2026, 14:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Laurence Whyatt
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 22,3
Kursziel alt: 23,3
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Laurence Whyatt
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 22,3
Kursziel alt: 23,3
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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