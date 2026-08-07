BARCLAYS stuft DIAGEO auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2330 auf 2230 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Spirituosenkonzern destilliere sich zum disziplinierteren Unternehmen, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstag nach dem Kapitalmarkttag. Die Erholung in Nordamerika brauche aber Zeit./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 22:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,13 % und einem Kurs von 21,21EUR auf Tradegate (07. August 2026, 14:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Laurence Whyatt

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22,3

Kursziel alt: 23,3

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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