Heidelberger Druckmaschinen Aktie klettert deutlich - 07.08.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Heidelberger Druckmaschinen Aktie. Mit einer Performance von +4,91 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,46 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Heidelberger Druckmaschinen Aktie. Nach einem Plus von +2,46 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1,5055€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Heidelberger Druckmaschinen ist ein führender Anbieter von Bogenoffsetdruckmaschinen, Workflow-Software und Servicedienstleistungen für die Verpackungs- und Akzidenzdruckindustrie. Starke Marktstellung im Premiumsegment, Fokus auf Automatisierung und digitale Vernetzung. Wichtige Wettbewerber: Koenig & Bauer, Komori, Manroland. USP: breites Systemangebot, globale Serviceorganisation, hohe Prozessintegration.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Heidelberger Druckmaschinen in den letzten drei Monaten Verluste von -2,81 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie damit um +9,85 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,73 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Heidelberger Druckmaschinen eine negative Entwicklung von -29,21 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,66 % geändert.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,85 % 1 Monat +7,73 % 3 Monate -2,81 % 1 Jahr -34,24 %

Informationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Stand: 07.08.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 304 Mio. Heidelberger Druckmaschinen Aktien. Damit ist das Unternehmen 457,02 Mio.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fuji Film Holdings, Koenig & Bauer und Co.

Fuji Film Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,65 %. Koenig & Bauer notiert im Minus, mit -0,78 %.

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Ob die Heidelberger Druckmaschinen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.