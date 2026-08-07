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    Aktien New York Ausblick

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    Arbeitsmarktdaten liefern Rückenwind

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwache US-Arbeitsmarktdaten stützen die Börsen
    • Schwacher Arbeitsmarkt dämpft Zinssorgen der Fed
    • Airbnb und Cloudflare mit starken Kursgewinnen
    Aktien New York Ausblick - Arbeitsmarktdaten liefern Rückenwind
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Aktuelle US-Arbeitsmarktdaten dürften den US-Börsen am Freitag Rückwind liefern. So ist die Beschäftigung in den USA unerwartet gesunken. Dies dürfte Sorgen mildern, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen bald anheben könnte.

    Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisiert der Broker IG für den überwiegend mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial ein Plus von 0,3 Prozent auf 54.065 Punkte. Die Indikation für den Nasdaq 100 liegt 1,2 Prozent höher bei 29.738 Zählern.

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    "Der US-Arbeitsmarktbericht für Juli war in nahezu allen Belangen enttäuschend", schrieb Volkswirt Dirk Chlench von der Landesbank Baden-Württemberg in einer ersten Reaktion. "Angesichts dessen sehen wir uns in unser Außenseitermeinung, dass die US-Notenbank Fed im weiteren Jahresverlauf keine Leitzinserhöhungen vornehmen wird, bestärkt."

    Im Blick stehen zudem die Entwicklungen im Nahen Osten. Der eskalierende Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz im Jemen droht eine Friedenslösung im Iran-Krieg zu erschweren. Dagegen geht US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben weiter davon aus, dass der Iran-Krieg "ziemlich bald" enden und eine Einigung zur Öffnung der Straße von Hormus bevorstehen könnte. Der Ölpreis legte angesichts der bestehenden Unsicherheiten zuletzt etwas zu.

    Unter den Einzelwerten stieg die Aktie von Airbnb im vorbörslichen Handel um 7,2 Prozent. Der Betreiber einer Unterkünfte-Plattform hatte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr erneut angehoben.

    Die Papiere von Cloudflare machten einen Kurssprung um 16 Prozent, nachdem das Cybersicherheits-Unternehmen seine Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben und die Markterwartungen übertroffen hat.

    Für die Aktie von Resmed ging es zuletzt um 10 Prozent nach unten. Das Medizintechnik-Unternehmen hatte Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt./err/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbnb Registered (A) Aktie

    Die Airbnb Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 54.049 auf Ariva Indikation (07. August 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbnb Registered (A) Aktie um +15,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbnb Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 63,23 Mrd..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 503,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +98,28 %/+435,36 % bedeutet.





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