BARCLAYS stuft Ionos auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ionos von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Webhosters nehme Fahrt auf, schrieb Andrew Ross am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,77 % und einem Kurs von 31,66EUR auf Tradegate (07. August 2026, 14:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Ionos
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Ionos
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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