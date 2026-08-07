BARCLAYS stuft Ionos auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ionos von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Webhosters nehme Fahrt auf, schrieb Andrew Ross am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,77 % und einem Kurs von 31,66EUR auf Tradegate (07. August 2026, 14:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Ionos

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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