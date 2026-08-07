Northern Discovery Metals gibt die Börsennotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt

7. August 2026 / IRW-Press / Calgary, Alberta / Northern Discovery Metals Inc. (CSE: NOR) („Northern Discovery“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun an der Frankfurter Wertpapierbörse („FWB“) unter dem Symbol „M1V0“, WKN: A426PS und ISIN: CA66510R1047 gehandelt werden.

Die Stammaktien des Unternehmens sind nun sowohl an der Canadian Securities Exchange („CSE“) als auch an der FWB notiert, wodurch die internationale Sichtbarkeit bei kanadischen und europäischen Investoren erhöht wird. Diese duale Notierung verbessert zudem die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens. Die Kursnotierung des Unternehmens an der FWB ist hier abrufbar: https://live.deutsche-boerse.com/equity/northern-discovery-metals?mic= ....

„Die Börsennotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ist ein wichtiger Schritt, um das internationale Profil von Northern Discovery zu stärken“, sagte Jared Suchan, CEO von Northern Discovery Metals Inc. „Diese duale Notierung ermöglicht europäischen Anlegern direkten Zugang zu unserem Unternehmen und verbessert gleichzeitig die Liquidität für alle unsere Aktionäre, während wir unser Projekt weiter vorantreiben.“

Über Northern Discovery Metals Inc.

Northern Discovery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Weiterentwicklung von Mineralkonzessionen in Kanada konzentriert. Das Unternehmen exploriert auf seinem Projekt Vent auf Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia nach Kupfer. Northern Discovery Metals beabsichtigt, das Projekt durch systematische Explorationsarbeiten und die Bewertung seines Mineralpotenzials weiterzuentwickeln.

Im Namen des Board of Directors

Jared Suchan

Chief Executive Officer und Direktor

Telefon: (604) 294-3020

E-Mail: info@northerndiscoverymetals.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse. Die Verwendung von Begriffen wie „könnte“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „glauben“, „wird“, „prognostiziert“, „geschätzt“ und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen, und basiert auf den aktuellen Einschätzungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die zukünftigen Pläne des Unternehmens beziehen.