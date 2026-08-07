WOCHENAUSBLICK
Nach Rekordjagd rückt Geldpolitik wieder in den Fokus
- Dax steht nach Rekordrally vor neuen Impulsen
- US-Inflation könnte Zinsperspektive der Fed prägen
- Berichtssaison und Iran-Krieg bleiben entscheidend
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax muss sich in der neuen Woche an seiner jüngsten Rekordrally messen. Die Stellschrauben dafür, ob weitere Bestmarken möglich sind, dürften neben der Berichtssaison, dem KI-Thema und dem Unsicherheitsfaktor Iran-Krieg auch wieder stärker von der geldpolitischen Perspektive gestellt werden. Am Mittwoch stehen US-Inflationsdaten auf der Agenda - mit vielleicht weitreichenden Erkenntnissen für eine mögliche Zinserhöhung im September.
"Mit der nun auslaufenden US-Gewinnsaison dürfte ein wichtiger positiver Treiber an Kraft verlieren, so dass wir in den kommenden Wochen für die Aktienmärkte Verschnaufpausen auf den erreichten Niveaus erwarten", sagte Commerzbank-Analyst Andreas Hürkamp. Seit dem Juli-Tief hat der Dax binnen drei Wochen um mehr als sieben Prozent zugelegt und ein noch etwas größeres Jahresplus wieder hergestellt.
In den USA rechnet Chefstratege Robert Greil von der Privatbank Merck Finck damit, dass die Inflationsrate im Juli weitgehend stabil bei 3,5 Prozent geblieben ist und damit weit über dem eigentlichen 2-Prozent-Ziel verbleibt. Der Experte glaubt aber, dass für die Notenbank Fed zunächst eher der Arbeitsmarkt entscheidend ist, der am Freitag mit einer gesunkenen Beschäftigung ein Warnsignal sendete. Dies würde vorerst für eine abwartende Haltung der US-Währungshüter sprechen.
In puncto Iran-Krieg glaubt Greil, dass die Trump-Regierung vor den im November anstehenden Zwischenwahlen kompromissbereit geworden ist, um die Energiepreise und damit die Inflation niedrig zu halten und die Chance zu erhöhen, dass die Republikaner ihre knappe Mehrheit im US-Senat verteidigen können. Der eskalierende Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz im Jemen könnte aber eine Friedenslösung erschweren.
"Es gibt keinen Durchbruch bei den amerikanisch-iranischen Verhandlungen. Also warten die Finanzmärkte weiter auf eine baldige Verständigung", beschrieb Marktanalyst Robert Halver von der Baader Bank die Lage. Zuletzt wurde eher zwischen dem Iran und dem Oman über eine Öffnung der Straße von Hormus gesprochen. Laut der Commerzbank ist es noch nicht sicher, ob die USA einer möglichen Einigung zwischen diesen Ländern zustimmen werden.
"Seit Ende Februar dauert der Konflikt um die Straße von Hormus an und das Erstaunliche ist, mit welchem Gleichmut die Anleger beinahe im Wochentakt zwischen Krieg und Friedenshoffnungen hin- und herspringen", schrieb Helaba-Ökonomin Claudia Windt. Das Ergebnis davon ist, dass die Anleger beim Dax neuerdings auf die nächste Tausendermarke von 27.000 Punkten schielen dürfen.
Maßgeblich auf dem Weg dahin dürfte auch die Berichtssaison der Unternehmen bleiben, die sich in ihren Ausläufern aber stärker auf Europa konzentriert. Aus dem Dax berichtet am Montag der Maschinenbauer Gea , gefolgt von dem Energiekonzern Eon , dem Chemikalienhändler Brenntag und dem Versicherer Hannover Rück am Mittwoch sowie dem Versorger RWE am Donnerstag. Teilweise sind von diesen Unternehmen schon Eckdaten bekannt. Aus den USA steht zum Ende der Woche Applied Materials auf der Agenda.
In konjunktureller Hinsicht mehren sich derzeit die Warnungen vor den Auswirkungen des Niedrigwassers in deutschen Flüssen. Was weitere Wirtschaftsdaten betrifft, ist der Terminplan in der neuen Woche neben den US-Verbraucherpreisen eher dünn bestückt. Auch aus Deutschland werden am Mittwoch Erkenntnisse zur Inflation erwartet. Aus den USA folgen am Donnerstag die Erzeugerpreise sowie am Freitag Einzelhandelsdaten./tih/ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 470,2 auf Tradegate (07. August 2026, 15:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -0,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,29 %.
Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 50,36 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,556EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -10,83 %/+15,39 % bedeutet.
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Scalping Ideen am 6. August 2026 — DAX (Germany 40)
Stand: Donnerstag, 07:15 Uhr MESZ · Kursbasis Xetra-Kassa
Hinweis an die Moderation und an alle Mitlesenden:
Die Analyse steht vollstaendig in der Grafik. Da URLs in einem Bild
nicht anklickbar sind, fuehre ich hier alle verwendeten Quellen
nachvollziehbar auf. Die im Bild genannten Zahlen stammen ausschliesslich
aus den unten verlinkten Seiten, die Pivot-Punkte sind meine eigene
Berechnung daraus. Alles Weitere ist als persoenliche Einschaetzung
gekennzeichnet.
Falls diese Form der Quellenangabe nicht ausreicht, freue ich mich ueber
einen kurzen Hinweis, wie ihr es euch wuenscht — ich passe das gerne an.
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DIE ZAHLEN AUS DER GRAFIK
Xetra-Handelstag Mittwoch, 05.08.2026:
Eroeffnung 26.393,43
Tageshoch (Allzeithoch) 26.403,81
Tagestief 26.123,18
Xetra-Schluss 26.126,30 (−0,29 %)
Handelsspanne 280,63 Punkte
Schluss in der Spanne 1,1 %
Quelle (Primaerquelle Deutsche Boerse):
https://live.deutsche-boerse.com/index/dax/kurshistorie/historische-kurse-und-umsaetze
Rekordhoch, Kursspielraum bei gut 26.400 Punkten ausgeschoepft, Zitat
Andreas Lipkow ("Die Rally in der ersten Wochenhaelfte hat den DAX viel
Kraft gekostet"), Infineon als Schlusslicht mit fast −6 % trotz
Rekordumsatz, Fresenius mit ueber +5 % nach angehobenem Ausblick:
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-rally-nach-erneutem-12093700
https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/boerse-aktuell-ddax-faellt-nach-weiterem-rekord-etwas-zurueck/100244888.html
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PIVOT-PUNKTE — FORMELN UND ERGEBNISSE
Eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Formel aus Hoch, Tief und
Schluss der regulaeren Xetra-Sitzung vom 05.08.2026 (09:00-17:30 Uhr,
ohne vorboerslichen und ohne Late-Handel).
Ausgangswerte:
Hoch H = 26.403,81
Tief T = 26.123,18
Schluss C = 26.126,30
Formeln und Ergebnisse:
P = (H + T + C) ÷ 3 = 26.218
R1 = 2 × P − T = 26.312
R2 = P + (H − T) = 26.498
R3 = H + 2 × (P − T) = 26.593
S1 = 2 × P − H = 26.032
S2 = P − (H − T) = 25.937
S3 = T − 2 × (H − P) = 25.751
Alle Werte auf ganze Punkte gerundet. Jeder Wert ist mit den oben
angegebenen Ausgangsdaten und Formeln nachrechenbar.
Grafik und Berechnungen: eigene Darstellung.
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TERMINE AM DONNERSTAG, 06.08.2026 (Auswahl, alle Zeiten MESZ)
Konjunktur
08:00 Deutschland Auftragseingang Industrie 6/26
08:00 Deutschland Umsatz verarbeitendes Gewerbe 6/26
11:00 Eurozone Einzelhandelsumsatz 6/26
14:30 USA Erstantraege Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA Produktivitaet ex Agrar Q2/26 (vorlaeufig)
14:30 USA Lohnstueckkosten Q2/26 (vorlaeufig)
Unternehmen
07:00 Siemens Q3 · Deutsche Telekom Q2 · Merck KGaA Q2
07:00 Commerzbank Q2 · Aurubis Q3 · Fraport Q1
07:30 Rheinmetall Q2 · Henkel HJ · Renk Q2 · Scout24 Q2
07:30 1&1 · Ionos · United Internet · ProSiebenSat1
13:00 ConocoPhillips · 14:00 Fox Corp
22:00 Airbnb · Lyft · AIG · ResMed
Quelle Termine:
https://www.ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-6-august-2026-12093654
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69226830-tagesvorschau-termine-am-6-august-2026-016.htm
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WAS MEINE EINSCHAETZUNG IST
Folgende Angaben in der Grafik sind meine persoenliche Einschaetzung
und keine Tatsachenbehauptung:
- die Tendenzangabe 40 % freundlich / 60 % schwaecher
- die erwartete Spanne 26.030 bis 26.320
- saemtliche Handelsideen mit Bereichen, Absicherungen und Zielen
- die Aussage, dass 08:00 und 14:30 Uhr das groesste
Bewegungspotenzial haben
- die Einordnung am Ende der Grafik
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay
Und was ist die Message hinter deinem immer gleichen Geschwafel?
Also im Gegensatz zu dir hat er dieses Jahr noch keinen Rekord mit Erreichen der K.O Schwellen aufgestellt ;)