Löhne legen weniger als erwartet zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Löhne im Juli weniger gestiegen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat legten sie um 0,1 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,3 Prozent prognostiziert. Im Vormonat hatte das Lohnplus bei 0,3 Prozent gelegen.

Im Jahresvergleich stiegen die Löhne um 3,2 Prozent. Hier war ein Anstieg um 3,5 Prozent erwartet worden./jsl/jkr/he



