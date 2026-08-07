DHL Group: Bekanntgabe nach Art. 5 der EU-Marktmissbrauchsverordnung
Die Deutsche Post setzt ihr milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm konsequent fort – mit klaren Regeln, mehreren Tranchen und weitreichenden strategischen Zielen.
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- Das Aktienrückkaufprogramm der Deutschen Post umfasst inzwischen bis zu 210 Millionen Aktien und ein maximales Gesamtvolumen von 6,5 Milliarden Euro; die Laufzeit endet spätestens 2027.
- Die zurückgekauften Aktien können eingezogen, für langfristige Vergütungs- und Mitarbeiterbeteiligungsprogramme oder zur Erfüllung möglicher Wandelschuldverschreibungen verwendet werden.
- In der zehnten Tranche wurden seit dem 2. April 2026 rund 5,12 Millionen Aktien für etwa 250 Millionen Euro erworben; diese Tranche endet am 7. August 2026.
- Seit April 2022 hat die Deutsche Post insgesamt rund 126,39 Millionen eigene Aktien für etwa 5 Milliarden Euro zurückgekauft.
- Ab dem 10. August 2026 startet eine weitere Tranche über bis zu 20 Millionen Aktien mit einem Volumen von bis zu 600 Millionen Euro; sie läuft spätestens bis zum 30. Dezember 2026.
- Die Käufe erfolgen zu marktüblichen Preisen und unter gesetzlichen Vorgaben: Der Preis darf den relevanten Durchschnittskurs höchstens um 10 % überschreiten bzw. um maximal 20 % unterschreiten; außerdem dürfen höchstens 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens erworben werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei DHL Group ist am 05.11.2026.
Der Kurs von DHL Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 55,18EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,09 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 55,12EUR das entspricht einem Minus von -0,11 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.372,00PKT (+0,85 %).
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