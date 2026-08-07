🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDHL Group AktievorwärtsNachrichten zu DHL Group
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    DHL Group: Bekanntgabe nach Art. 5 der EU-Marktmissbrauchsverordnung

    Die Deutsche Post setzt ihr milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm konsequent fort – mit klaren Regeln, mehreren Tranchen und weitreichenden strategischen Zielen.

    DHL Group: Bekanntgabe nach Art. 5 der EU-Marktmissbrauchsverordnung
    Foto: EKH-Pictures - stock.adobe.com
    • Das Aktienrückkaufprogramm der Deutschen Post umfasst inzwischen bis zu 210 Millionen Aktien und ein maximales Gesamtvolumen von 6,5 Milliarden Euro; die Laufzeit endet spätestens 2027.
    • Die zurückgekauften Aktien können eingezogen, für langfristige Vergütungs- und Mitarbeiterbeteiligungsprogramme oder zur Erfüllung möglicher Wandelschuldverschreibungen verwendet werden.
    • In der zehnten Tranche wurden seit dem 2. April 2026 rund 5,12 Millionen Aktien für etwa 250 Millionen Euro erworben; diese Tranche endet am 7. August 2026.
    • Seit April 2022 hat die Deutsche Post insgesamt rund 126,39 Millionen eigene Aktien für etwa 5 Milliarden Euro zurückgekauft.
    • Ab dem 10. August 2026 startet eine weitere Tranche über bis zu 20 Millionen Aktien mit einem Volumen von bis zu 600 Millionen Euro; sie läuft spätestens bis zum 30. Dezember 2026.
    • Die Käufe erfolgen zu marktüblichen Preisen und unter gesetzlichen Vorgaben: Der Preis darf den relevanten Durchschnittskurs höchstens um 10 % überschreiten bzw. um maximal 20 % unterschreiten; außerdem dürfen höchstens 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens erworben werden.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei DHL Group ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von DHL Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 55,18EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,09 % im Minus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 55,12EUR das entspricht einem Minus von -0,11 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.372,00PKT (+0,85 %).


    DHL Group

    +0,72 %
    -5,40 %
    -0,94 %
    +18,16 %
    +40,94 %
    +25,49 %
    -4,39 %
    +99,70 %
    +160,00 %
    ISIN:DE0005552004WKN:555200
    DHL Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DHL Group: Bekanntgabe nach Art. 5 der EU-Marktmissbrauchsverordnung Die Deutsche Post setzt ihr milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm konsequent fort – mit klaren Regeln, mehreren Tranchen und weitreichenden strategischen Zielen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     