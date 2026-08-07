JPMORGAN stuft UNDER ARMOUR INC auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour auf "Underweight" belassen. Mit dem Umsatz habe der Sportartikelhersteller im ersten Geschäftsquartal auf breiter Basis die Erwartungen verfehlt, schrieb Matthew R. Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gehe einher mit einem gekürzten Umsatzausblick auf das Gesamtjahr./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:21 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Under Armour Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,49 % und einem Kurs von 5,19EUR auf Tradegate (07. August 2026, 15:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew R. Boss

Analysiertes Unternehmen: UNDER ARMOUR INC

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar