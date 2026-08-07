JPMORGAN stuft UNDER ARMOUR INC auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour auf "Underweight" belassen. Mit dem Umsatz habe der Sportartikelhersteller im ersten Geschäftsquartal auf breiter Basis die Erwartungen verfehlt, schrieb Matthew R. Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gehe einher mit einem gekürzten Umsatzausblick auf das Gesamtjahr./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Under Armour Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,49 % und einem Kurs von 5,19EUR auf Tradegate (07. August 2026, 15:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Matthew R. Boss
Analysiertes Unternehmen: UNDER ARMOUR INC
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Matthew R. Boss
Analysiertes Unternehmen: UNDER ARMOUR INC
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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