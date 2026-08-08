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    Tom-Lee-Prognose

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    Knackt der S&P500 die 8.000 Punkte bis Ende August?

    Der S&P 500 könnte laut Fundstrat-Stratege Tom Lee nach einem starken Monatsauftakt noch im August auf bis zu 8.000 Punkte steigen.

    Für Sie zusammengefasst
    • S&P 500 könnte im August auf 8.000 Punkte steigen
    • Starker Monatsauftakt dank Gewinnen und Hoffnungen
    • Nasdaq 100 und Gewinne stützen den positiven Ausblick
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Tom-Lee-Prognose - Knackt der S&P500 die 8.000 Punkte bis Ende August?
    Foto: Dall-E

    Tom Lee, Head of Research bei Fundstrat Capital, erwartet für August einen möglichen Anstieg des US-Leitindex S&P 500 auf 7.900 bis 8.000 Punkte.

    Lee begründet seinen Optimismus unter anderem mit der technischen Ausgangslage. Der Markt habe zuvor acht bis zehn Wochen konsolidiert. "Je größer die Basis, desto größer der Ausbruch", erklärte der Stratege.

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    S&P 500 startet stark in den August

    Die Prognose kommt nach einem bereits starken Monatsauftakt. Der S&P 500 hat im August bislang über 3 Prozent gewonnen und ein neues Allzeithoch erreicht. Rückenwind liefern starke Unternehmensgewinne für das zweite Quartal sowie Hoffnungen auf eine Entspannung rund um die Straße von Hormus und den Ölverkehr im Persischen Golf.

    Der Technologiesektor des S&P 500 liegt seit Monatsbeginn 5,8 Prozent im Plus. Auch Halbleiter- und Speicheraktien gehören zu den Gewinnern. Der VanEck Semiconductor ETF legte rund 5,4 Prozent zu, während der Roundhill Memory ETF sogar 6,7 Prozent gewann.

    Lee bleibt für Halbleiter und Speicherwerte grundsätzlich optimistisch. Die nächste Phase der Rallye könnte seiner Einschätzung nach jedoch vor allem von den „Magnificent Seven“, Softwareaktien und Ethereum angeführt werden.

    Nasdaq 100 liefert bullisches Signal

    Auch die Charttechnik spricht laut Lee für weiter steigende Kurse. Der Nasdaq 100 notiert über seinen gleitenden Durchschnitten der vergangenen 20, 50 und 200 Handelstage. Für Lee sieht der Markt deshalb technisch weiterhin positiv aus.

    Ein weiterer entscheidender Faktor sind die Unternehmensgewinne. Die laufende Berichtssaison liefert nicht nur besser als erwartete Ergebnisse für das zweite Quartal. Laut Lee werden auch die Gewinnschätzungen für 2027 nach oben getrieben.

    Damit könnte die fundamentale Entwicklung die hohen Bewertungen am Aktienmarkt zumindest teilweise stützen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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