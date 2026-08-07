Börsenstart USA - 07.08. - US Tech 100 stark +0,55 %

Der Dow Jones steht bei 53.956,20 PKT und gewinnt bisher +0,10 %.

Top-Werte: Amazon +1,47 %, Salesforce +1,15 %, The Home Depot +1,13 %, Sherwin-Williams +0,93 %, NVIDIA +0,82 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -1,82 %, Caterpillar -1,58 %, Verizon Communications -1,28 %, Procter & Gamble -1,18 %, American Express -0,75 %

Der US Tech 100 steht bei 29.543,30 PKT und gewinnt bisher +0,55 %.

Top-Werte: Palantir +6,87 %, Airbnb Registered (A) +6,03 %, SpaceX +5,34 %, Lumentum Holdings +5,32 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,98 %

Flop-Werte: Seagate Technology Holdings -8,86 %, Western Digital -6,47 %, SanDisk Corporation -4,52 %, Nebius Group Registered (A) -4,50 %, Arm Holdings -3,28 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.728,56 PKT und steigt um +0,23 %.

Top-Werte: Coherent +9,06 %, Palantir +6,87 %, Airbnb Registered (A) +6,03 %, Newmont Corporation +5,93 %, First Solar +5,64 %

Flop-Werte: Akamai Technologies -10,14 %, Seagate Technology Holdings -8,86 %, Western Digital -6,47 %, SanDisk Corporation -4,52 %, Vistra -4,44 %

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