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    Dachser SE / Dachser schließt strategische Partnerschaft mit Synergie ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Dachser übernimmt zehn Prozent an Synergie Canada
    • Partnerschaft stärkt Luft- und Seefracht in Kanada
    • Synergie Canada erzielt 2025 rund 60 Millionen Euro
    OTS - Dachser SE / Dachser schließt strategische Partnerschaft mit Synergie ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Dachser schließt strategische Partnerschaft mit Synergie Canada (FOTO) Kempten/Boisbriand (ots) - Logistikdienstleister investiert in seine Luft- und Seefrachtsparte und stärkt Präsenz in Nordamerika

    Der weltweit tätige Logistikdienstleister Dachser geht eine strategische Partnerschaft mit der kanadischen Luft- und Seefrachtspedition Synergie Canada ein. Teil der Vereinbarung ist, dass Dachser 10 Prozent der Anteile an Synergie Canada übernimmt.

    Synergie Canada erwirtschaftete im Jahr 2025 mit rund 100 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund 60 Millionen Euro. Das 2008 gegründete Unternehmen aus der Nähe von Montreal, Québec, ist insbesondere mit Luft- und Seefrachtdienstleistungen auf transatlantischen und transpazifischen Routen aktiv und bedient Kunden aus den Branchen Fashion, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau und Technologie. Darüber hinaus bietet Synergie Canada auch Lkw-Transporte in Kanada sowie grenzüberschreitend in die USA an. Das Unternehmen wurde mehrfach mit dem Gütesiegel "Best Managed Companies Canada" ausgezeichnet.

    "Kanada ist ein hoch interessanter Standort für einen globalen Logistikdienstleister wie Dachser. Als Mitglied der sieben bedeutendsten Industriestaaten ist die kanadische Wirtschaft eng mit den Volkswirtschaften auf dem amerikanischen Kontinent, sowie unseren Zielmärkten in Europa vernetzt", erläutert Dr. Tobias Burger, COO Air & Sea Logistics von Dachser. "Unsere Präsenz auf dem kanadischen Markt zu erweitern, ist wesentlich für das weitere Wachstum unseres Geschäftes außerhalb Europas. Wir freuen uns, mit Synergie Canada den idealen Partner für diese Expansion gefunden zu haben."

    "Synergie Canada ist in den 15 Jahren seit seiner Gründung dynamisch gewachsen: Von einer klassischen Landverkehrsspedition zu einem der führenden kanadischen Logistikdienstleister für internationale Luft- und Seefrachttransporte", sagt Marc-André Guindon, President von Synergie Canada. "Gemeinsam mit Dachser können wir nun den nächsten Schritt in unserer Entwicklung vollziehen und unseren Kunden einen noch besseren Zugang zu den internationalen Märkten, insbesondere in Europa, anbieten."

    Über Dachser:

    Das Familienunternehmen Dachser mit Hauptsitz in Kempten, Deutschland, bietet Transportlogistik, Warehousing und kundenindividuelle Services innerhalb von zwei Business Fields: Dachser Air & Sea Logistics und Dachser Road Logistics. Letzteres teilt sich in die beiden Business Lines Dachser European Logistics und Dachser Food Logistics auf. Übergreifende Kontraktlogistik-Services sowie branchenspezifische Lösungen ergänzen das Angebot. Ein flächendeckendes europäisches sowie interkontinentales Transportnetzwerk und komplett integrierte Informationssysteme sorgen weltweit für intelligente Logistiklösungen.

    Mit rund 37.500 Mitarbeitern an weltweit 427 Standorten erwirtschaftete Dachser im Jahr 2025 einen konsolidierten Umsatz von rund 8,3 Milliarden Euro. Der Logistikdienstleister bewegte insgesamt 86,2 Millionen Sendungen mit einer Tonnage von 46,7 Millionen. Dachser ist mit eigenen Landesgesellschaften in 42 Ländern vertreten. In Nordamerika ist Dachser mit 13 Transport- und Warehouse-Standorten in den USA und Mexiko vertreten und beschäftigt rund 400 Mitarbeitende.

    Weitere Pressemitteilungen von Dachser finden Sie hier: https://www.dachser.de/de/mediaroom/

    Im DACHSER magazin finden Sie regelmäßig aktuelle Berichte, Reportagen, Fachartikel und Interviews zu Themen, die uns heute und morgen beschäftigen: https://magazin.dachser.de/

    Medienkontakt Dachser:

    Christian Weber
    Department Head Corporate Public Relations

    DACHSER SE
    Thomas-Dachser-Straße 2
    87439 Kempten
    Phone: +49 831 5916-1425
    Fax: +49 831 5916 81425

    mailto:christian.weber@dachser.com
    dachser.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/81940/6329389 OTS: Dachser SE







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