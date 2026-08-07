ICE-Direktverbindung Berlin-Paris derzeit unterbrochen
- Berlin-Paris-Verbindung vorerst unterbrochen
- Ursache sind Probleme mit Alstoms ETCS-Technik
- Umstieg in Frankfurt oder Mannheim bleibt nötig
BERLIN/PARIS (dpa-AFX) - Wegen technischer Probleme ist die beliebte Fernverkehrsverbindung zwischen Berlin und Paris bis auf weiteres unterbrochen. "Grund dafür sind technische Probleme mit dem europäischen Zugsicherungssystem der Firma Alstom ", teilte die Deutsche Bahn mit. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet. Wer mit dem ICE von Hauptstadt zu Hauptstadt fahren möchte, muss aktuell in Frankfurt oder Mannheim umsteigen. Wann die direkte Verbindung wieder aufgenommen wird, ist offen.
Alstom rüstet die Züge der Bahn auf der Strecke mit der Technik für das digitale Zugleitsystem ETCS aus. "Die Deutsche Bahn fordert Alstom auf, die Fehler umgehend zu beheben", hieß es vom bundeseigenen Konzern.
Seit Dezember 2024 bietet die Deutsche Bahn die Direktverbindung zwischen Paris und Berlin an. Die Strecke ist äußerst beliebt. Dem Bericht des "Tagesspiegel" zufolge lag die Auslastung der Züge zuletzt im Schnitt bei 80 Prozent./maa/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alstom Aktie
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 16,74 auf Tradegate (07. August 2026, 16:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alstom Aktie um +5,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Alstom bezifferte sich zuletzt auf 7,68 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,778EUR. Von den letzten 9 Analysten der Alstom Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +14,46 %/+68,67 % bedeutet.
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Das sieht alles nach einer der typischen Bereinigungsaktionen aus, die ein neuer CEO durchsetzt, um anschließend leichter seine gesenkten Ziele zu erreichen. Sion ist erst seit zwei Wochen dabei. Er kann einfach noch nicht die Zahlen, die Auftragsabrechnungen, die dort eingebauten Risikovorsorgen, die Projektvorschau in Ergebnis und Cash Flow so gut verstanden haben, daß er mal eben die Ergebnis- und Cash Flow-Planung so sehr herabsetzt und auch ergebnismindernde Risikovorsorge noch in das Jahr 2025/26 hat einbauen lassen. Das sieht also nach einer ohne Rücksicht auf die Kapitalmarktfolgen durchgesetzte Vorsichtsmaßnahme aus.
Wir sind bereits jetzt beim 10fachen des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der Pariser Börse. Ich rechne damit dass die Kreuzigung gegen Abend abgeschlossen ist und .....springe heuer sozusagen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif auf den Zug auf Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif Tuut-TuuuutBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif. Etwas Pulver trockenhalten, um gffs. nächste Woche nachzufassen.