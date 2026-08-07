🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York

    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    Arbeitsmarktdaten stützen die Börsen

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwächere US-Beschäftigung stützt die Börsen
    • Dow Jones gewinnt 0,1 Prozent auf 53.959 Punkte
    • S&P 500 und Nasdaq 100 legen ebenfalls zu
    ROUNDUP/Aktien New York - Arbeitsmarktdaten stützen die Börsen
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Aktuelle Arbeitsmarktdaten haben die US-Börsen am Freitag gestützt. So ist die Beschäftigung in den Vereinigten Staaten unerwartet gesunken. Dies dürfte Sorgen mildern, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen bald anheben könnte.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,3 Prozent auf 54.043 Punkte zu. Auf Wochensicht deutet sich damit für das nahe dem Rekordhoch notierende Börsenbarometer ein Plus von 3 Prozent an.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    58.401,81€
    Basispreis
    37,85
    Ask
    × 8,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    46.176,18€
    Basispreis
    67,96
    Ask
    × 8,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,5 Prozent auf 7.749 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,8 Prozent auf 29.611 Punkte nach oben.

    "Der US-Arbeitsmarktbericht für Juli war in nahezu allen Belangen enttäuschend", schrieb Volkswirt Dirk Chlench von der Landesbank Baden-Württemberg. "Angesichts dessen sehen wir uns in unserer Außenseitermeinung, dass die Fed im weiteren Jahresverlauf keine Leitzinserhöhungen vornehmen wird, bestärkt."

    Im Blick standen zudem die Entwicklungen im Nahen Osten. Der eskalierende Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz im Jemen droht eine Friedenslösung im Iran-Krieg zu erschweren. Dagegen geht US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben weiter davon aus, dass der Iran-Krieg "ziemlich bald" enden und eine Einigung zur Öffnung der Straße von Hormus bevorstehen könnte. Der Ölpreis legte angesichts der bestehenden Unsicherheiten zuletzt etwas zu.

    Dem Nasdaq 100 verhalfen deutliche Gewinne bei den Aktien von Microchip Technology , Airbnb und SpaceX auf die Sprünge. So zogen die Anteilscheine von Airbnb an der Index-Spitze um 16 Prozent an. Der Betreiber einer Unterkünfte-Plattform hatte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr erneut angehoben.

    Die Papiere von Microchip Technology gewannen fast 13 Prozent. Das Halbleiterunternehmen hatte für das erste Geschäftsquartal einen Gewinnsprung ausgewiesen und einen Ausblick gegeben, der gut ankam.

    Mit einem Plus von fast elf Prozent blieben die Aktien von SpaceX auf Erholungskurs. Argus Research hatte die Anteilscheine zum Kauf empfohlen. Die Analysten schrieben, sie seien von der "schnellen Amortisation" der Investitionen des Unternehmens in die KI-Infrastruktur beeindruckt.

    Anleger von Cloudflare freuten sich über einen Kursgewinn von fast zehn Prozent. Das Cybersicherheits-Unternehmen hatte mit seinen Geschäftszahlen die Markterwartungen übertroffen und seine Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben.

    Unter den im S&P 500 gelisteten Papieren fielen Resmed um mehr als sechs Prozent. Der Hersteller von Beatmungsgeräten war mit seiner bereinigte Bruttomarge und dem bereinigte Betriebsergebnis im vierten Geschäftsquartal hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Analysten wiesen zudem auf Schwächen im Amerika-Geschäft hin.

    Am Index-Ende sackten die Anteilscheine von Trade Desk um gut ein Fünftel ab. Das Werbetechnologieunternehmen hatte mit seiner Umsatzprognose für das dritte Quartal enttäuscht./la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,11 % und einem Kurs von 72,23 auf Tradegate (07. August 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +14,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 848,91 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 234,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +85,91 %/+125,74 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien New York Arbeitsmarktdaten stützen die Börsen Aktuelle Arbeitsmarktdaten haben die US-Börsen am Freitag gestützt. So ist die Beschäftigung in den Vereinigten Staaten unerwartet gesunken. Dies dürfte Sorgen mildern, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen bald anheben könnte. Der Leitindex …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     