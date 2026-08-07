ROUNDUP/Aktien New York
Arbeitsmarktdaten stützen die Börsen
- Schwächere US-Beschäftigung stützt die Börsen
- Dow Jones gewinnt 0,1 Prozent auf 53.959 Punkte
- S&P 500 und Nasdaq 100 legen ebenfalls zu
NEW YORK (dpa-AFX) - Aktuelle Arbeitsmarktdaten haben die US-Börsen am Freitag gestützt. So ist die Beschäftigung in den Vereinigten Staaten unerwartet gesunken. Dies dürfte Sorgen mildern, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen bald anheben könnte.
Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,3 Prozent auf 54.043 Punkte zu. Auf Wochensicht deutet sich damit für das nahe dem Rekordhoch notierende Börsenbarometer ein Plus von 3 Prozent an.
Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,5 Prozent auf 7.749 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,8 Prozent auf 29.611 Punkte nach oben.
"Der US-Arbeitsmarktbericht für Juli war in nahezu allen Belangen enttäuschend", schrieb Volkswirt Dirk Chlench von der Landesbank Baden-Württemberg. "Angesichts dessen sehen wir uns in unserer Außenseitermeinung, dass die Fed im weiteren Jahresverlauf keine Leitzinserhöhungen vornehmen wird, bestärkt."
Im Blick standen zudem die Entwicklungen im Nahen Osten. Der eskalierende Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz im Jemen droht eine Friedenslösung im Iran-Krieg zu erschweren. Dagegen geht US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben weiter davon aus, dass der Iran-Krieg "ziemlich bald" enden und eine Einigung zur Öffnung der Straße von Hormus bevorstehen könnte. Der Ölpreis legte angesichts der bestehenden Unsicherheiten zuletzt etwas zu.
Dem Nasdaq 100 verhalfen deutliche Gewinne bei den Aktien von Microchip Technology , Airbnb und SpaceX auf die Sprünge. So zogen die Anteilscheine von Airbnb an der Index-Spitze um 16 Prozent an. Der Betreiber einer Unterkünfte-Plattform hatte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr erneut angehoben.
Die Papiere von Microchip Technology gewannen fast 13 Prozent. Das Halbleiterunternehmen hatte für das erste Geschäftsquartal einen Gewinnsprung ausgewiesen und einen Ausblick gegeben, der gut ankam.
Mit einem Plus von fast elf Prozent blieben die Aktien von SpaceX auf Erholungskurs. Argus Research hatte die Anteilscheine zum Kauf empfohlen. Die Analysten schrieben, sie seien von der "schnellen Amortisation" der Investitionen des Unternehmens in die KI-Infrastruktur beeindruckt.
Anleger von Cloudflare freuten sich über einen Kursgewinn von fast zehn Prozent. Das Cybersicherheits-Unternehmen hatte mit seinen Geschäftszahlen die Markterwartungen übertroffen und seine Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben.
Unter den im S&P 500 gelisteten Papieren fielen Resmed um mehr als sechs Prozent. Der Hersteller von Beatmungsgeräten war mit seiner bereinigte Bruttomarge und dem bereinigte Betriebsergebnis im vierten Geschäftsquartal hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Analysten wiesen zudem auf Schwächen im Amerika-Geschäft hin.
Am Index-Ende sackten die Anteilscheine von Trade Desk um gut ein Fünftel ab. Das Werbetechnologieunternehmen hatte mit seiner Umsatzprognose für das dritte Quartal enttäuscht./la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,11 % und einem Kurs von 72,23 auf Tradegate (07. August 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +14,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,08 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 848,91 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 234,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +85,91 %/+125,74 % bedeutet.
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Monatsbericht Juni 2026
Käufe:
Freenet (Nachgekauft und ordentlich verteuert. Die Dividende lockt und erwartet wird von mir ein Aktienkurs von ca. 30-32 € )
Blue Nord (Nachkauf und ordentlich verteuert; vor der Veränderung)
Pfizer (da General Miles mir nicht so schnell verkauft wurde, habe ich von der Hälfte des Geldes Pfizer aufgestockt mit 7,1% Dividende)
Bellevue Gold (etwas mehr als die Hälfte zurückgekauft und dabei verbilligt)
General Miles (dann einen Tag später bekommen und hoffentlich ausreichend zur Dividende)
Amadeus Fire (Vorbereitung auf Verlust)
PayPal (Kauf vor Börseneröffnung mit dem Versuch auf Übernahmegewinn)
Verizon (Kauf vom Vodafone Geld; dabei verteuert)
GQG Partners (ordentlich Nachgekauft und verbilligt; derzeit ist man wohl bullisch für Öl, genau wie ich; auch die anderen stark gewichteten Titel gefielen mir; 2. Tranche)
Kumba Iron Ore (Kauf, da Rio Tinto gut Eisen verkauft hat; zweite Dividende steht an)
Northern Star Resources ( 1. Teil; 2. Dividende kommt)
K92 Mining (zurückgekauft und etwas verbilligt)
Bellevue Gold (nun den 2. Teil, Weiter aus dem Tal der Tränen)
Verkäufe:
BayWa (es waren nur Reste vom Gewinn; durch zu langes Warten ist nun der Gewinn um 90% gesunken; Dividende gibt es auf Jahre nicht mehr; mich hat der erneute Sanierungsplan erschreckt; die Firma braucht man wohl nicht als Aktionär)
Red Elektrika ( Verkauf nach 2. Dividende mit zu wenig Gewinn; da hatte ich mir 1-2 € mehr erhofft. nun tausche ich in General Miles oder von 5,31 % zu 6,5 % ; Gewinn natürlich in Aktien behalten)
SIXT VZ ( Dividende ist durch; Verkauf mit Gewinn, Gewinn in Aktien behalten)
Accenture PLC (die 1. Tranche hatte ich in drei Teile gekauft und nun den teureren mit Gewinn abgegeben; Grund: Geld kann über dem Sommer nicht schaden)
PayPal mit Newstrade am Tag (Kleinvieh macht auch Mist; war gut fürs Ego)
Vodafone (Verkauf nach dem schönen Anstieg und nach der 2. Dividende; Grund: Wenn ich schon anderen rate mehr auf die Dividende zu achten, muss ich es ja auch bei mir machen; Dividende von 3,58 % auf 6,54%, was selbst nach den 15% US Steuern noch mehr abwirft. Rest in Aktien behalten)
Oracle (Verkauf der Reste, da trotz Staatsauftrag der Kurs nun durchsackt: 25 % vom Gewinn abgegeben)
Ströer (Teilverkauf zur Mengenreduktion; zwei Übernahmegerüchte habe ich hinter mir; nun zum 3. die Position verkleiner mit Gewinn, da ich zwischendurch immer im Verlust lag; da die Gründer einen hohen Anteil haben und gerüchteweise einer Aussteigen will, glaube ich dem geringeren Preis nicht)
Livechat Software /Text (hatte ich etwas länger im Depot, als mir gut Tat; nach schönen Dividenden wurde die Gewinnverwendung umgestellt; mehrere Jahr blieb die Hoffnung auf Besserung; Nachkauf (2x) brachte nun einen Teilgewinn zum Gesamtverlust; die Dividenden beträgt derzeit 4,18% und auf meinen Einstand 3,78%; sofern der Käufer Glück hat, ist es eine Tasse -Henkel -Formation, doch ohne mich; mit Dividende werde ich um die +- 0 rauskommen)
Am Monatseinkommen beteiligten sich
Murapol, GFT Technologie, Red Elektrika, Coca Cola, Enagas, FS KKR Capital, CAPITAL STHWEST, Altria Groupe, AGNC Investment, FMC Corp, APPLE HOSPITALITY REIT, REALTY INC. CORP, Philip Morris International, Livechat Software /Text, Fortitude Gold, Annaly Capital Management
Sowie die Reste von
Unilever, VERMILION ENERGY INC, Snam, Dermapharm, UGI, Iron Montain, Merck Co, GSK, Petrobras, Omega Healthcare (von Nachverrechnung), SL Green (Reit), Opera ADR, Royal Gold, Oracle, Vodafon Group,
Was noch geschah:
Es fehlt noch Snam (Ex 22.6 Zahl 24.06) kam am 07.07.26
Bei General Miles kam die Dividende der 3 Tage vor Ex gekauften; somit schein die KI recht zu haben, dass spätestens am nächsten Tag umgeschrieben sein muss. Das war mir neu.
Fusion
BlueNord-Aktionäre sollen als Gegenleistung 248,4 Millionen neue Vår-Energi-Aktien sowie 1,964 Milliarden NOK (etwa 204 Mio. $) in Barmitteln erhalten. Die kombinierte Unternehmensgruppe wird rund 450.000 Barrel Öläquivalent pro Tag fördern und über 2,4 Milliarden Barrel an Reserven und Ressourcen verfügen. Vår Energi erwartet deutliche Synergien – insbesondere geringere Finanzierungskosten und Effizienzgewinne – sowie eine spürbar höhere Ausschüttungsfähigkeit. Bereits für das zweite und dritte Quartal 2026 plant das Unternehmen Dividenden von jeweils 350 Mio. $.
https://www.rohstoff-welt.de/news/741525--Vr-Energi-ASA-und-BlueNord-ASA-fusionieren-zum-groessten-unabhaengigen-Oel--und-Gasproduzenten-Europas.html
Mit FMC corp. ging es nach Zahlen abwärts, da die Aussichten sich verschlechterten. Die wollen wohl noch eine Etage tiefer.
Auch Schaeffler beendete mit -12 % den Monat; ebenfalls Aussichten verschlechtert. Dort habe ich nur noch einen Gewinnrest von 181 St EK: 4,209 €. Wenn sie weiter fallen gibt es irgendwo den Stopp loss, halten sie sich ist gut, steigen sie ist besser; derzeitige Dividende auf meinen EK beträgt 7,12%
Sberbank sind auch ein Rest; liegen in Moskau; sind gesperrt; hat nun Dividende gezahlt; diese ist auch gesperrt
Dividendenveränderung
Omega Healthcare(OHI) von 0,67 (4)auf 0,68 (4)$
Großes Depot:
Der kumulative Jahresertrag liegt bei 19,14 %
der kumulative Monatsertrag liegt bei 2,61 %
Die Bargeld Quote bei rund 2,8 %
Die Dividende monatlich liegt heftige 40 % über VJ; da ich häufiger kaufe und verkaufe ist das echt nicht über zu bewerten; gerade habe ich meine Januarzahler heftig gekürzt.
Im neuen Monat habe ich ein wenig Gewinne mitgenommen.
Monatsrückblick Juli
Es zahlten im Einzelnen: Agree Realty, Alexandria, Alibaba, Ares Capital, Avis Budget Fin. (A), BCE, A2QFQ5, A3CRPV, Bunzl, Constellation SW, FS KKR, Gladstone Capital, HASI, Hellenic Telecom, Itaú Unibanco, Macquarie Group, Main Street Capital, Mid-America Apts., Northland Power, Orange PL, Ping An, Rumänien 7/32 (A), Salesforce, Scottish Mortgage, A12HUU, Sun Communities, WP Carey.
Depotupdate 07/2026
Adobe Inc. Registered Shares o.N.
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.
Arafura Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
Capital Southwest Corp. Registered Shares DL 1
Ceribell Inc. Registered Shares o.N.
Colt CZ Group SE Names-Aktien KC -,10
Eleving Group Act.Port.(demat.) EO -,01
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.
Murapol S.A. Inhaber-Aktien ZY 40
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001
Victrex PLC Registered Shares LS -,01
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001
|JAN
|292
|FEB
|457
|MRZ
|423
|APR
|1.264
|MAI
|1.202
|JUN
|1.220
|JUL
|640
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|5.498,84 €