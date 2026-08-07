Aktien mit extremer Performance im DAX am 07.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Erholung der SAP-Aktie um rund 40 % seit dem Tief und die Frage, ob eine Konsolidierung oder ein Rücklauf bis 160 Euro folgt. Diskutiert werden mittelfristige Ziele von 200 bis 206 Euro sowie weiteres Aufwärtspotenzial durch Cloud-Wachstum, rentable Cloud-Erlöse von 6,28 Mrd. Euro und KI. Technisch wird ein Ausbruch bei steigender 50-Tage-Linie gesehen; Risiken bestehen in der KI-Kostenentwicklung und Bewertung.