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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 07.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 07.08.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.08.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,15 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Erholung der SAP-Aktie um rund 40 % seit dem Tief und die Frage, ob eine Konsolidierung oder ein Rücklauf bis 160 Euro folgt. Diskutiert werden mittelfristige Ziele von 200 bis 206 Euro sowie weiteres Aufwärtspotenzial durch Cloud-Wachstum, rentable Cloud-Erlöse von 6,28 Mrd. Euro und KI. Technisch wird ein Ausbruch bei steigender 50-Tage-Linie gesehen; Risiken bestehen in der KI-Kostenentwicklung und Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +3,88 %
    Platz 2
    Performance 1M: -22,11 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,88 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Infineon-Aktie trotz Rekordumsatz und positiver Prognosen. Diskutiert werden charttechnische Hürden, ein möglicher Anstieg über 70 Euro sowie Kursziele von 65 bis 66 Euro kurzfristig und über 95 Euro bis Jahresende. Fundamental werden höhere Umsatz- und Free-Cashflow-Prognosen, eine erwartete operative Marge von rund 20 Prozent und milliardenschwere KI-Kundenverträge positiv bewertet. Kritisch gesehen wird die schwächere Entwicklung gegenüber US-Chipwerten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Scout24
    Tagesperformance: +3,72 %
    Platz 3
    Performance 1M: -2,97 %
    Chart Scout24
    ISIN: DE000A12DM80
    WKN: A12DM8
    Die Scout24 Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,72 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Scout24 (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Scout24-Aktie nach den jüngsten Zahlen. Einige Anleger sehen die Geschäftsentwicklung und den Ausblick positiv und halten ein KGV von etwa 20 angesichts des erwarteten Wachstums für attraktiv. Andere rechnen kurzfristig mit einem Fall unter 70 Euro. Die erhöhte mittelfristige Wachstumsprognose von mehr als 10 Prozent jährlich wird als Chance für weiteres Kurspotenzial gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Scout24 eingestellt.

    Daimler Truck Holding
    Tagesperformance: -3,59 %
    Platz 4
    Performance 1M: +9,34 %
    Chart Daimler Truck Holding
    ISIN: DE000DTR0CK8
    WKN: DTR0CK
    Die Daimler Truck Holding Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,59 %.

    Siemens
    Tagesperformance: +2,75 %
    Platz 5
    Performance 1M: -3,08 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,75 %.

    Deutsche Boerse
    Tagesperformance: +2,10 %
    Platz 6
    Performance 1M: +8,25 %
    Chart Deutsche Boerse
    ISIN: DE0005810055
    WKN: 581005
    Die Deutsche Boerse Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,10 %.

    Zalando
    Tagesperformance: -2,10 %
    Platz 7
    Performance 1M: -7,02 %
    Chart Zalando
    ISIN: DE000ZAL1111
    WKN: ZAL111
    Die Zalando Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,10 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kurseinbruch der Zalando-Aktie von rund 17 % nach einer heftigen Umsatzwarnung und massiven Verkäufen. Die Entwicklung wird mit früheren BaFin-Nachrichten sowie Adidas verglichen. Trader beobachten, ob die Unterstützung bei 24 € hält, während ein Wiedereinstieg unter 20 € erwogen wird.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.

    Vonovia
    Tagesperformance: +2,02 %
    Platz 8
    Performance 1M: -7,56 %
    Chart Vonovia
    ISIN: DE000A1ML7J1
    WKN: A1ML7J
    Die Vonovia Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,02 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursdruck nach den Halbjahreszahlen: Die Aktie fiel auf etwa 20,60–21 Euro und liegt rund 40 % unter dem 52-Wochen-Hoch. Trotz robuster operativer Entwicklung belasten höhere Finanzierungskosten, ein niedrigerer Gewinn je Aktie und schwächerer Cashflow. Analysten sehen mit Kurszielen von 29,50 bis 34,50 Euro erhebliches Potenzial. Technisch werden ein möglicher Turnaround, ein MACD-Kaufsignal und 22,23 Euro als kurzfristiges Ziel diskutiert; zudem sorgt BlackRocks Leerverkaufsposition für Aufmerksamkeit.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Vonovia eingestellt.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 41,57% PUT: 58,43%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -16,85 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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