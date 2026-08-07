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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 07.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 07.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,24 %.

    Nemetschek
    Tagesperformance: +7,75 %
    Platz 2
    Performance 1M: -2,66 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,75 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung der Nemetschek-Aktie, die jüngste Erholungen wieder abgibt. Anleger sehen den Titel als unterbewertet und erwarten bis Ende 2026 rund 20–25% Potenzial, kurzfristig Kurse bis etwa 67 Euro. Dem steht die UBS mit einer Sell-Einstufung und einem auf 52 Euro gesenkten Kursziel gegenüber. Positiv werden der Computerworks-Zukauf und ein Insiderkauf bei 61,10 Euro bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nemetschek eingestellt.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: +6,17 %
    Platz 3
    Performance 1M: -9,70 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,17 %.

    SAP
    Tagesperformance: +4,11 %
    Platz 4
    Performance 1M: +27,75 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,11 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Erholung der SAP-Aktie um rund 40 % seit dem Tief und die Frage, ob eine Konsolidierung oder ein Rücklauf bis 160 Euro folgt. Diskutiert werden mittelfristige Ziele von 200 bis 206 Euro sowie weiteres Aufwärtspotenzial durch Cloud-Wachstum, rentable Cloud-Erlöse von 6,28 Mrd. Euro und KI. Technisch wird ein Ausbruch bei steigender 50-Tage-Linie gesehen; Risiken bestehen in der KI-Kostenentwicklung und Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

    AIXTRON
    Tagesperformance: +3,83 %
    Platz 5
    Performance 1M: -22,21 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,83 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die erwartete Kurserholung von AIXTRON und die mögliche Rückkehr über 50 Euro. Optimisten verweisen auf die starke KI-Nachfrage, AIXTRONs hohe Marktstellung bei GaN sowie mögliche Großaufträge von Infineon und Wolfspeed für GaN- und SiC-Anlagen. Diskutiert werden zudem wachsende SiC-Chancen bis 2029 und eine Leerverkaufsquote von 1,56 %. Skeptiker warnen vor überhöhten KI-Investitionen, Zyklik, sinkender Auslastung und einem möglichen Kursgipfel.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +3,81 %
    Platz 6
    Performance 1M: -22,11 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,81 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Infineon-Aktie trotz Rekordumsatz und positiver Prognosen. Diskutiert werden charttechnische Hürden, ein möglicher Anstieg über 70 Euro sowie Kursziele von 65 bis 66 Euro kurzfristig und über 95 Euro bis Jahresende. Fundamental werden höhere Umsatz- und Free-Cashflow-Prognosen, eine erwartete operative Marge von rund 20 Prozent und milliardenschwere KI-Kundenverträge positiv bewertet. Kritisch gesehen wird die schwächere Entwicklung gegenüber US-Chipwerten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Ottobock
    Tagesperformance: +3,43 %
    Platz 7
    Performance 1M: +4,60 %
    Chart Ottobock
    ISIN: DE000BCK2223
    WKN: BCK222
    Die Ottobock Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,43 %.

    ATOSS Software
    Tagesperformance: +3,00 %
    Platz 8
    Performance 1M: +19,65 %
    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,00 %.

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: +2,83 %
    Platz 9
    Performance 1M: +2,41 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,83 %.

    TeamViewer
    Tagesperformance: +2,83 %
    Platz 10
    Performance 1M: +19,60 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,83 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um TeamViewers mögliche Rückkehr in den MDAX: Dafür müsste der Kurs kurzfristig etwa 8–9 Euro erreichen; ein Aufstieg könnte den Kurs mangels eingepreister Erwartungen beflügeln, gilt für September aber als unwahrscheinlich. Uneinigkeit besteht über den maßgeblichen Stichtag und die Berechnung der Freefloat-Marktkapitalisierung. Zudem werden steigende KI-Kosten und zunehmender Preiswettbewerb als Risiken für die Softwarebewertung diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

    PVA TePla
    Tagesperformance: +2,30 %
    Platz 11
    Performance 1M: -27,41 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,30 %.

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