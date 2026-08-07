Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 07.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +7,75 %
Performance 1M: -2,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +6,17 %
Performance 1M: -9,70 %
Tagesperformance: +4,11 %
Performance 1M: +27,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,83 %
Performance 1M: -22,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,81 %
Performance 1M: -22,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,43 %
Performance 1M: +4,60 %
Tagesperformance: +3,00 %
Performance 1M: +19,65 %
Tagesperformance: +2,83 %
Performance 1M: +2,41 %
Tagesperformance: +2,83 %
Performance 1M: +19,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,30 %
Performance 1M: -27,41 %