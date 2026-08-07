Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 07.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung der Nemetschek-Aktie, die jüngste Erholungen wieder abgibt. Anleger sehen den Titel als unterbewertet und erwarten bis Ende 2026 rund 20–25% Potenzial, kurzfristig Kurse bis etwa 67 Euro. Dem steht die UBS mit einer Sell-Einstufung und einem auf 52 Euro gesenkten Kursziel gegenüber. Positiv werden der Computerworks-Zukauf und ein Insiderkauf bei 61,10 Euro bewertet.