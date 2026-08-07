Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 07.08.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.08.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Erholung der SAP-Aktie um rund 40 % seit dem Tief und die Frage, ob eine Konsolidierung oder ein Rücklauf bis 160 Euro folgt. Diskutiert werden mittelfristige Ziele von 200 bis 206 Euro sowie weiteres Aufwärtspotenzial durch Cloud-Wachstum, rentable Cloud-Erlöse von 6,28 Mrd. Euro und KI. Technisch wird ein Ausbruch bei steigender 50-Tage-Linie gesehen; Risiken bestehen in der KI-Kostenentwicklung und Bewertung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,64 %
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 2
Performance 1M: -22,11 %
Performance 1M: -22,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Infineon-Aktie trotz Rekordumsatz und positiver Prognosen. Diskutiert werden charttechnische Hürden, ein möglicher Anstieg über 70 Euro sowie Kursziele von 65 bis 66 Euro kurzfristig und über 95 Euro bis Jahresende. Fundamental werden höhere Umsatz- und Free-Cashflow-Prognosen, eine erwartete operative Marge von rund 20 Prozent und milliardenschwere KI-Kundenverträge positiv bewertet. Kritisch gesehen wird die schwächere Entwicklung gegenüber US-Chipwerten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: +3,38 %
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 3
Performance 1M: +11,33 %
Performance 1M: +11,33 %
Siemens
Tagesperformance: +2,74 %
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 4
Performance 1M: -3,08 %
Performance 1M: -3,08 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 5
Performance 1M: +8,27 %
Performance 1M: +8,27 %
Koninklijke Ahold Delhaize
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 6
Performance 1M: -4,63 %
Performance 1M: -4,63 %
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