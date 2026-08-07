Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 07.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.08.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Sika
Tagesperformance: +2,71 %
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 2
Performance 1M: +8,89 %
Performance 1M: +8,89 %
Alcon
Tagesperformance: +2,47 %
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 3
Performance 1M: +1,06 %
Performance 1M: +1,06 %
Partners Group Holding
Tagesperformance: +2,32 %
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 4
Performance 1M: +7,08 %
Performance 1M: +7,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Partners Group Holding (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursrückgang und die tiefere UBS-Einschätzung: Das Kursziel wurde auf 705 Franken gesenkt, während UBS ihre Position verdoppelte. Dem stehen positive Fundamentaldaten gegenüber, darunter erfolgreiche Portfolioverkäufe wie Żabka, Umsatzwachstum bei Beteiligungen und Margenverbesserungen durch KI. Zudem wird die Übernahme von AVK Power Solutions als Ausbau des Infrastrukturgeschäfts bewertet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Partners Group Holding eingestellt.
Holcim
Tagesperformance: -2,29 %
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 5
Performance 1M: -9,26 %
Performance 1M: -9,26 %
Roche Holding Bearer Participation Cert
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 6
Performance 1M: +10,97 %
Performance 1M: +10,97 %
Lonza Group
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 7
Performance 1M: -3,89 %
Performance 1M: -3,89 %
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