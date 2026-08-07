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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im SMI am 07.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im SMI am 07.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.08.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Amrize
    ISIN: CH1430134226
    WKN: A414LY
    Die Amrize Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,77 %.

    Sika
    Tagesperformance: +2,71 %
    Platz 2
    Performance 1M: +8,89 %
    Chart Sika
    ISIN: CH0418792922
    WKN: A2JNV8
    Die Sika Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,71 %.

    Alcon
    Tagesperformance: +2,47 %
    Platz 3
    Performance 1M: +1,06 %
    Chart Alcon
    ISIN: CH0432492467
    WKN: A2PDXE
    Die Alcon Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,47 %.

    Partners Group Holding
    Tagesperformance: +2,32 %
    Platz 4
    Performance 1M: +7,08 %
    Chart Partners Group Holding
    ISIN: CH0024608827
    WKN: A0JJY6
    Die Partners Group Holding Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,32 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Partners Group Holding (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursrückgang und die tiefere UBS-Einschätzung: Das Kursziel wurde auf 705 Franken gesenkt, während UBS ihre Position verdoppelte. Dem stehen positive Fundamentaldaten gegenüber, darunter erfolgreiche Portfolioverkäufe wie Żabka, Umsatzwachstum bei Beteiligungen und Margenverbesserungen durch KI. Zudem wird die Übernahme von AVK Power Solutions als Ausbau des Infrastrukturgeschäfts bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Partners Group Holding eingestellt.

    Holcim
    Tagesperformance: -2,29 %
    Platz 5
    Performance 1M: -9,26 %
    Chart Holcim
    ISIN: CH0012214059
    WKN: 869898
    Die Holcim Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,29 %.

    Roche Holding Bearer Participation Cert
    Tagesperformance: +2,23 %
    Platz 6
    Performance 1M: +10,97 %
    Chart Roche Holding Bearer Participation Cert
    ISIN: CH1499059983
    WKN: A424UK
    Die Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,23 %.

    Lonza Group
    Tagesperformance: +2,09 %
    Platz 7
    Performance 1M: -3,89 %
    Chart Lonza Group
    ISIN: CH0013841017
    WKN: 928619
    Die Lonza Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,09 %.

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