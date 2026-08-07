Aktien mit extremer Performance im SMI am 07.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Partners Group Holding (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursrückgang und die tiefere UBS-Einschätzung: Das Kursziel wurde auf 705 Franken gesenkt, während UBS ihre Position verdoppelte. Dem stehen positive Fundamentaldaten gegenüber, darunter erfolgreiche Portfolioverkäufe wie Żabka, Umsatzwachstum bei Beteiligungen und Margenverbesserungen durch KI. Zudem wird die Übernahme von AVK Power Solutions als Ausbau des Infrastrukturgeschäfts bewertet.