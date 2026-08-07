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    Umsatzprognose fällt deutlich

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    Under Armour enttäuscht – und warnt vor noch schwächeren Geschäften

    Under Armour senkt die Umsatzprognose, Nordamerika und Asien schwächeln. Die Aktie fällt – und schon im laufenden Quartal droht der nächste Verlust.

    Für Sie zusammengefasst
    • Under Armour senkt Umsatzprognose deutlich
    • Nordamerika und Asien schwächeln weiterhin stark
    • Im laufenden Quartal droht ein bereinigter Verlust
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Umsatzprognose fällt deutlich - Under Armour enttäuscht – und warnt vor noch schwächeren Geschäften
    Foto: OpenAI

    Under Armour senkte am Freitag seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr aufgrund der schwachen Nachfrage in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum, während die Umsätze des Sportartikelherstellers im ersten Geschäftsquartal hinter den Markterwartungen zurückblieben. Das Unternehmen rechnet nun für das Geschäftsjahr 2027 mit einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich, verglichen mit der vorherigen Prognose eines "leichten" Rückgangs. Die Konsensprognose von FactSet liegt bei einem Umsatz von 4,94 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

    Die Aktien der Klassen A und C von Under Armour gaben am Freitag im Handel um mehr als 5 Prozent nach. Under Armour begründete die Anpassung der Prognose mit der schwachen Nachfrage, insbesondere in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Bereich in Nordamerika und einem Rückgang im niedrigen einstelligen Bereich im asiatisch-pazifischen Raum, verglichen mit der vorherigen Prognose eines Rückgangs im niedrigen einstelligen Bereich bzw. eines Anstiegs im niedrigen einstelligen Bereich.

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    Das Unternehmen erklärte, es konzentriere sich weiterhin darauf, kurzfristige Umsatzchancen mit diszipliniertem Marktplatzmanagement und dem Verkauf zum vollen Preis in Einklang zu bringen. CEO Kevin Plank sagte in der Gewinnmitteilung: "Angesichts der herausfordernden Verbrauchernachfrage erzielen wir trotz der Anpassung unserer Umsatzprognose für das Gesamtjahr weiterhin Fortschritte beim Aufbau eines fokussierteren Under Armour. Durch die Vereinfachung des Geschäfts agieren wir disziplinierter und sind besser aufgestellt, um die Profitabilität zu sichern, während wir gleichzeitig in ein ausgereifteres Produktportfolio investieren."

    Der Sportartikelhersteller rechnet weiterhin mit einem bereinigten Gewinn von 0,08 bis 0,12 US-Dollar je Aktie für das laufende Geschäftsjahr, während die Wall Street mit 0,11 US-Dollar rechnet. Im Quartal bis zum 30. Juni sank der Umsatz von Under Armour um 3 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar und lag damit knapp unter der durchschnittlichen Analystenschätzung von 1,11 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) stieg von 0,02 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 0,05 US-Dollar und entsprach damit den Erwartungen der Analysten.

    In Nordamerika sanken die Umsätze um 9 Prozent, während sie in Europa, dem Nahen Osten und Afrika um 12 Prozent stiegen. Der Umsatz im asiatisch-pazifischen Raum ging um 6,6 Prozent zurück und stieg in Lateinamerika um 7,7 Prozent. Der Großhandelsumsatz sank um 1,6 Prozent auf 638,5 Millionen US-Dollar, während die Direktverkäufe an Endkunden um 5,8 Prozent auf 436,5 Millionen US-Dollar zurückgingen. Der Umsatz mit Bekleidung sank um 1,7 Prozent auf 734 Millionen US-Dollar, der Umsatz mit Schuhen um 7,7 Prozent auf 245,3 Millionen US-Dollar und der Umsatz mit Accessoires um 4,4 Prozent auf 95,7 Millionen US-Dollar.

    Für das laufende Quartal rechnet Under Armour mit einem bereinigten Verlust zwischen 0,01 und 0,03 US-Dollar je Aktie, verglichen mit der aktuellen Marktprognose von einem Non-GAAP-EPS von 0,05 US-Dollar. Im vergangenen Monat erklärte UBS Securities, dass der Bericht von Under Armour für das erste Quartal voraussichtlich weitgehend den Erwartungen entsprechen werde. Das Brokerhaus sagte damals, es gehe davon aus, dass das Unternehmen in den nächsten Jahren erhebliche Produktinnovationen vorantreiben werde, was langfristig eine potenzielle Erholung des Umsatzwachstums unterstützen dürfte.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Under Armour Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 5,41EUR auf Tradegate (07. August 2026, 16:40 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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