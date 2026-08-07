Fraktionschef Frei wirbt um Zustimmung zum Rentenpaket

BERLIN (dpa-AFX) - CDU/CSU-Fraktionschef Thorsten Frei hat bei den Kritikern des Rentenpakets um Unterstützung trotz ihrer Bedenken geworben. Man müsse diese "Jahrhundertreform jetzt über die Rampe schieben", sagte der CDU-Politiker im Interview der Woche der ARD. "Das bedeutet nicht weniger, als dass wir die rentenpolitischen Herausforderungen für die nächsten 25 Jahre gelöst haben werden."

Der Kompromissvorschlag der Alterssicherungskommission sei "extrem überzeugend", betonte Frei. "Das ist ein fein austarierter Kompromiss, und zwar nicht nur zwischen Union und SPD, sondern, was ja noch sehr viel wichtiger ist, es ist eben auch ein Kompromiss zwischen den Generationen."