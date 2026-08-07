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    Fraktionschef Frei wirbt um Zustimmung zum Rentenpaket

    Für Sie zusammengefasst
    • Frei wirbt trotz Kritik für das geplante Rentenpaket
    • Frei lobt Kompromiss als Ausgleich der Generationen
    • Ost-Regierungschefs stellen Rente mit 63 infrage
    Fraktionschef Frei wirbt um Zustimmung zum Rentenpaket
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - CDU/CSU-Fraktionschef Thorsten Frei hat bei den Kritikern des Rentenpakets um Unterstützung trotz ihrer Bedenken geworben. Man müsse diese "Jahrhundertreform jetzt über die Rampe schieben", sagte der CDU-Politiker im Interview der Woche der ARD. "Das bedeutet nicht weniger, als dass wir die rentenpolitischen Herausforderungen für die nächsten 25 Jahre gelöst haben werden."

    Der Kompromissvorschlag der Alterssicherungskommission sei "extrem überzeugend", betonte Frei. "Das ist ein fein austarierter Kompromiss, und zwar nicht nur zwischen Union und SPD, sondern, was ja noch sehr viel wichtiger ist, es ist eben auch ein Kompromiss zwischen den Generationen."

    Der Unionsfraktionschef sagte, er sei "nicht glücklich" darüber, dass die CDU-Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen - Sven Schulze, Michael Kretschmer und Mario Voigt - die geplante Streichung der sogenannten Rente mit 63 infrage stellten.

    Die Regierungschefs hatten dies mit der besonderen Situation in Ostdeutschland begründet. Gerade im Osten sei es wichtig, dass Menschen mit 45 Beitragsjahren abschlagsfrei in Rente gehen könnten. Viele hätten nämlich nur die staatliche Rente und keine zusätzlichen Einnahmen./sk/DP/nas







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