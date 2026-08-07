DZ Bank senkt fairen Wert für Aurubis auf 173 Euro - 'Halten'

AURUBIS - Aufsichtsrat

Rossmann kündigt seine Anwartschaft an:





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Quelle: HH-Abendblatt vom 23.05.2026





Lt. letzter Meldung hält er per 20.05.26 noch 21,11% der Anteile:





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Mit den entsprechenden Derivaten lässt sich je nach Kursentwicklung immer (schnell) Geld machen. Da wird ganz schön Auf- oder abgebaut!





Kommentar: Das ist eine Ansage mit Signalwirkung. Jahrelang hat sich die Beteiligungsgesellschaft im Hintergrund gehalten. Dass Dirk Roßmann nun die Machtfrage stellt, zeigt, dass er als Ankeraktionär die strategische Ausrichtung des Unternehmens mitgestalten will.

Rossmann wird im September 80 und der Vahrenholz (Aufsichtsrat-Vorsitz) ist auch schon 77 Jahre alt. Sein Mandat läuft mit der HV 2027 aus. Die Geschäftsordnung für den AR gibt für die Mitglieder vor:

Wer das 75. Lebensjahr vollendet hat, kann nicht gewählt oder wiedergewählt werden.

Da gibt es in 9 Monaten (Schwangerschaftzeit) wohl neue Gesichter zu bestaunen. Ich bin gespannt wie es weiter geht und wer am Ende nach mehr Macht, Ruhm und Erfolg strebt. Hauptsache, die Geschäftsaussichten verbessern sich weiter und die Profitabilität steigt.





Gruß

Kiemeler







