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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank senkt fairen Wert für Aurubis auf 173 Euro - 'Halten'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank senkt Aurubis-Kursziel auf 173 Euro
    • Robuste Ertragskraft bestätigt das Geschäftsmodell
    • Schwefelsäure bleibt stark, Richmond startet verzögert
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank senkt fairen Wert für Aurubis auf 173 Euro - 'Halten'
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 180 auf 173 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Resultate der Kupferhütte bestätigten die robuste Ertragskraft des integrierten Geschäftsmodells, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Positiv wertet der Experte die Erwartung eines operativen Vorsteuergewinns am oberen Ende der Jahresprognose sowie das anhaltend starke Umfeld bei Schwefelsäure, das unter anderem durch eingeschränkte Schwefelexporte aus der Golfregion gestützt werde. Belastend wirke insbesondere der verzögerte Hochlauf von Aurubis Richmond mit einem voraussichtlich niedrigeren mittelfristigen Ergebnisbeitrag./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,75 % und einem Kurs von 174,6 auf Tradegate (07. August 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um -6,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 7,80 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 185,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 212,00EUR was eine Bandbreite von -7,73 %/+22,26 % bedeutet.


    Rating: Halten
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 173 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 173,00, was einem Rückgang von +-0,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach guten Quartalszahlen und die Frage, ob Gewinnmitnahmen oder Stop-Loss-Verkäufe die Schwäche bis unter 170 Euro treiben. Fundamentale Zuversicht stützen ein starkes Q3, die Prognose am oberen Ende und langfristige Effekte neuer Anlagen sowie die Kupfernachfrage. Verzögerungen beim US-Werk belasten jedoch. Die Bewertung gilt mit einem erwarteten KGV 2026 von rund 7 als günstig; Kursziele reichen von 160 Euro (UBS) bis 212 Euro (Warburg).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Aurubis eingestellt.

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    dpa-AFX
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