KI könnte deutlich mehr Stellen schaffen als sie vernichtet

Die Ökonomen Sonal Varma und Si Ying Toh analysierten zahlreiche Fälle aus Asien (überwiegend von 2022 bis August 2026). Das Ergebnis: KI hat bislang deutlich mehr Neueinstellungen ausgelöst als Stellenabbau. Besonders deutlich zeigt sich das in Indien – dem "Backoffice der Weltwirtschaft". Millionen Menschen arbeiten dort in IT-Dienstleistungen, Support und Datenverarbeitung. Wenn KI rasch Arbeitsplätze vernichten müsste, dann dort.

Seit Beginn der Industrialisierung begleitet technologische Revolutionen dieselbe Sorge: Maschinen könnten den Menschen überflüssig machen. Bislang erfüllte sie sich nie. Zwar verschwanden Berufe, doch neue Branchen schufen am Ende stets mehr Beschäftigung. Eine Untersuchung von Nomura Holdings liefert nun erste Hinweise darauf, dass es bei der künstlichen Intelligenz ähnlich laufen könnte.

Doch das Gegenteil ist der Fall: Nomura registrierte in Indien 83.100 KI-bezogene Neueinstellungen gegenüber 31.921 Stellenverlusten. Es wurden also mehr als zweieinhalbmal so viele Menschen eingestellt wie entlassen. In ganz Asien standen rund 130.700 Neueinstellungen etwa 60.700 Entlassungen gegenüber.

Über 90 Prozent der neuen Stellen entstanden im Technologiesektor. Unternehmen kürzen zwar Routineaufgaben, stellen aber zeitgleich Softwareentwickler, Datenexperten und IT-Spezialisten ein, um KI-Systeme überhaupt zu integrieren. Gleichzeitig behalten Fach-Experten ihren Job, weil sie einschätzen müssen, wie gut und sinnvoll die KI-Leistung ist. Damit zeigt sich das gewohnte Muster früherer Umbrüche: Technologie ersetzt Tätigkeiten, erhöht aber die Produktivität und senkt die Kosten. So entstehen neue Produkte, Märkte und Beschäftigung.

Was bedeutet das für Europa?

Indiens Wirtschaftsstruktur lässt sich nicht eins zu eins auf Europa übertragen. Dennoch gibt die Entwicklung Hoffnung. In Europa muss KI nicht zwingend Millionen neue Stellen schaffen – angesichts von Fachkräftemangel und alternder Bevölkerung ist schon ein Produktivitätsschub wertvoll. Wenn KI Routinen übernimmt, wird sie weniger zum Jobkiller als zum Werkzeug gegen den Arbeitskräftemangel.

Zwei weitere aktuelle Studien bestätigen die These, dass die KI eher zu einer Verlagerung von Arbeitsbereichen führt als zu einer Abschaffung. So warnt Erik Brynjolfsson, Leiter einer Untersuchung der Universität Stanford davor, anzunehmen, dass ganze Berufsgruppen verschwinden werden. "Kein Beruf besteht nur aus einer einzigen Aufgabe", sagte Brynjolfsson gegenüber CNBC. "Selbst die am stärksten gefährdeten Berufe umfassen zahlreiche Aufgaben, die KI nicht übernehmen kann. Der Schlüssel zum Verständnis der Veränderungen liegt darin, den Fokus auf den aufgabenbasierten Ansatz zu legen und nicht auf ganze Berufe." Zu dem gleichen Schluss kommt auch eine Studie der Tufts University.

Völlige Entwarnung geben die Studien dennoch nicht. Ein kritisches Problem, das alle drei Studien sehen, ist, dass die Nachfrage nach Berufseinsteigern sinkt. Generative KI übernimmt genau jene Aufgaben, die traditionell Anfänger erledigen (Recherche, einfache Programmierung, Standardtextung). Erfahrene Kräfte nutzen KI hingegen als Hebel für ihre Expertise. Das birgt Brisanz: Unternehmen benötigen auch künftig erfahrene Arbeitskräfte – doch Einsteiger finden schwerer Räume, um diese Erfahrung erst zu sammeln.

KI verändert Berufsbilder und fordert neue Fähigkeiten. Doch zumindest in den drei aktuellen Untersuchungen ist von einer Job-Apokalypse wenig zu sehen. Die Maschine übernimmt Arbeit – aber sie vernichtet sie nicht. Unter Umständen schafft sie sogar mehr Jobs als ihr zum Opfer fallen.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nomura Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 8,577EUR auf Tradegate (07. August 2026, 15:53 Uhr) gehandelt.





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