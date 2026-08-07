Seagate Technology Holdings Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 07.08.2026

Am heutigen Handelstag musste die Seagate Technology Holdings Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -8,86 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,08 %, geht es heute bei der Seagate Technology Holdings Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Seagate Technology Holdings in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,71 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Seagate Technology Holdings Aktie damit um -12,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,76 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Seagate Technology Holdings um +211,52 % gewonnen.

Während Seagate Technology Holdings deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,73 %.

Seagate Technology Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,02 % 1 Monat +2,76 % 3 Monate +12,71 % 1 Jahr +489,03 %

Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

Stand: 07.08.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 227 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 153,91 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Seagate Technology Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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